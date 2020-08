OKD se připravuje na obnovení těžby, horníci budou opět testováni na covid-19

Doly z provozu na několik týdnu odstavil koronavirus, který se rozšířil mezi horníky. Společnost se nakonec na začátku července rozhodla pro přerušení těžby.

"Musíme zkontrolovat veškerá zařízení, stroje a tak dále. Jakmile bude vše v pořádku, těžbu spustíme na všech čtyřech lokalitách. Mělo by se tak stát během několika dní," uvedla Chattová. Ode dneška se podle mluvčí už postupně začne zvyšovat počet důlních zaměstnanců na pracovištích.

Koronavirová nákaza nejprve zasáhla Důl Darkov a posléze se rozšířila i na Doly ČSM, Dolu ČSA se hromadná nákaza vyhnula. Vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrea Lipjaková ČTK sdělila, že se v souvislosti s tímto ohniskem nakazilo přes 1700 horníků, jejich příbuzných či kontaktů. V souvislosti s nákazou na Dole Darkov hygienici zaznamenali 516 nakažených, u Dolu ČSM-Sever to bylo 819 nemocných a u Dolu ČSM-Jih 402 pozitivních. Přímo na pracovištích firmy to z celkového počtu bylo přes 1200 nemocných.

Společnost chce opakování situace předejít zavedením testování zaměstnanců, které by mělo začít za týden. Aktuálně testování připravuje, chystá se zřídit čtyři odběrová místa. Zaměstnanci budou na odběry docházet v dvoutýdenních intervalech. Předpokládá se, že denně by tak testy mohlo podstoupit kolem 500 až 600 zaměstnanců, měsíčně by jich ve firmě udělali zhruba 12.000. Náklady na testy bude hradit OKD.