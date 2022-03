Opět rychle zdražují pohonné hmoty. Prudce zdražuje hlavně nafta. Víte proč?

Do Česka se vrací rychlé zdražování pohonných hmot. Nafta včera „přes noc“ zdražila v průměru o 46 haléřů na litr, nejvýrazněji od 9. března. Tedy od doby, kdy tehdejší historicky rekordní nárůst cen vrcholil a vyvolával bouřlivou celospolečenskou diskusi. Vláda v reakci na ni začala monitorovat marže čerpacích stanic v ČR, ale dospěla k závěru, že k plošně a systematicky neobjektivnímu navyšování marží nedochází.

Benzín včera podle dat CCS zdražil o 23 haléřů na litr, na 44,53 koruny za litr. Nafta se včera prodávala za 46,96 koruny za litr. Citelný nárůst cen pohonných hmot je třeba očekávat i v příštích dnech, tempo zdražování dokonce zrychlí. Ceny pohonných hmot se však nedostanou na maxima z první poloviny měsíce, částečně právě kvůli monitorování ze strany státu, který způsobí přiměřenější stanovování marží nejen čerpacích stanic, ale také rafinérií.

V první polovině měsíce března se benzín prodával až za 47,26 koruny za litr, nafta dokonce až za 49,57 koruny za litr. V nadcházejícím týdnu se však růst cen zastaví zhruba o korunu níže, tedy na ceně kolem 46,30 koruny za litr v případě benzínu a na ceně kolem 48,50 koruny za litr v případě nafty.

Bezprostředním důvodem opětovného růstu cen pohonných hmot je vzestup cen paliv na surovinové burze v Rotterdamu. K němu dochází v důsledku cen ropy na světových trzích. Ropa zdražuje pro změnu v důsledku přetrvávajícího extrémního napětí ve vztazích Ruska a Západu, v důsledku sankcí Západu vůči Rusku a v důsledku možné odvety Ruska za ně, například v podobě přerušení dodávek plynu či ropy do Evropy. Obchodníky s ropou i palivy na burze v Rotterdamu zneklidňuje požadavek ruského prezidenta Vladimira Putina, ať země RU platí Rusku za energie v rublech, a i to, že země EU takový postup převážněji odmítají. To právě zvyšuje pravděpodobnost vypovězení příslušných smluv a přerušení dodávek.

V tomto týdnu tak například velkoobchodní cena nafty na burze v Rotterdamu vykázala svoji historicky vůbec nejvyšší týdenní průměrnou cenu v přepočtu do korun. Tuna nafty se v uplynulých pěti obchodních dnech prodávala v Rotterdamu průměrně za více než 27 700 korun, vyplývá za dat agentury Bloomberg. To je dokonce více než během obchodování v týdnu od 7. do 13. března, který byl z hlediska průměrné korunové ceny dosud historicky rekordní. Cena v tom týdnu činila průměrně zhruba 27 070 korun za tunu nafty.