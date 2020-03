Průzkum: Kvůli koronaviru registruje problém 90 procent firem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V souvislosti s koronavirem registruje už 90 procent firem problémy, necelá třetina řeší potíže s cash flow. Pokud by současný stav trval déle než tři měsíce, vážný problém s udržením společnosti by mělo zhruba 70 procent tuzemských podniků. Vyplývá to z průzkumu podnikatelských asociací mezi 200 firmami.