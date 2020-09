Roste zájem o elektronické stravenky i platbu mobilem

Společnost UP ČR zaznamenala od začátku roku nárůst počtu uživatelů stravenkových karet o zhruba 100 procent. Nejvíce jich přibylo po znovuotevření restaurací na konci května. Up letos vydal 21.000 nových karet, uvedl generální ředitel firmy Stéphane Nicoletti. "Velký potenciál vidíme v platbách mobilním telefonem. Do Apple Pay či Google Pay si během pár měsíců nahrálo eStravenku 15 procent uživatelů a aktivně tak v restauracích platí," dodal.

Za vyšším využívám elektronických stravenkových karet může podle Nicolettiho i rostoucí počet míst, která je akceptují. Od znovuotevření restaurací vzrostl o třetinu počet restaurací, které přijímají eStravenku. Je jich podle Nicolettiho přes 15.000. "Restaurace jsou sice otevřené už čtvrt roku, ale stále nemají vyhráno, proto se snaží hledat nové cesty, jak najít stálé zákazníky, kteří je podpoří i v klíčové části roku, kterou pro ně bude právě nadcházející podzim," dodal.

Digitální karty společnosti Endered využívá podle její mluvčí Daniely Pedret přes 300.000 zaměstnanců. Stravenková karta Sodexo má podle manažerky společnosti Terezy Knířové 350.000 uživatelů. Na trh v červenci vstoupila nová česká značka LemonPay. Do konce roku chce mít 25.000 držitelů, do tří let chce získat 250.000 aktivních uživatelů.

Plnou digitalizaci stravovacích poukázek prosazuje Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Snížila by se tak podle ní administrativní zátěž zaměstnavatelů a obchodníků, zajistily by se rychlé platby obchodníkům a zvýšilo pohodlí uživatelů.

Asociace odmítá stravenkový paušál, navržený ministerstvem financí, jako alternativu ke stravenkám. Lidé by místo poukázek dostávali hotové peníze. Podle asociace by paušál způsobil výpadek příjmů státního rozpočtu deset až 20 miliard korun. Ministerstvo financí dříve odhadlo, že zavedení paušálu připraví veřejné finance zhruba o 2,3 miliardy korun. Poslanci daňový balík pro příští rok, jehož součástí stravenkový paušál je, v červenci v prvním čtení podpořili. Ve středu ho Sněmovně ke schválení doporučil Sněmovní rozpočtový výbor.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí.