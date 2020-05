T-Mobile by měl snížit velkoobchodní cenu dat, tvrdí ČTÚ. Rozhodne ÚOHS

Operátor T-Mobile by měl snížit velkoobchodní cenu za mobilní data pro virtuální operátory. Ta již totiž neodpovídá maloobchodním cenám operátora, které mezi tím poklesly. Zjistil to Český telekomunikační úřad, který řešil spor T-Mobilu s virtuálním operátorem Český bezdrát. Zároveň došel k závěru, že nemá pravomoc spor závazně rozhodnout. a proto jej předal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ČTÚ to uvedl v tiskové zprávě.