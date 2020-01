Tržby Budvaru? Ministr Toman očekává nový rekord

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Národní podnik Budějovický Budvar by měl mít za loňský rok rekordní tržby. ČTK to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), pod jehož úřad podnik spadá. Přesnou výši tržeb ministr neuvedl, přesáhnout by ale měly dosavadní maximum z předloňska. Tehdy podnik utržil 2,63 miliardy korun s meziročním nárůstem o 6,5 procenta.