Unipetrol v posledních letech snížil závislost na ruské ropě pod 50 procent

Celá skupina Orlen, do které Unipetrol spadá, v posledních letech diverzifikovala dodávky ropy a testovala použitelnost různých druhů ropy ve svých rafineriích. V současnosti už zhruba 70 procent z celkového množství ropy v portfoliu skupiny Orlen nepochází z Ruska.

Orlen Unipetrol výrazně rozšířil počet zemí, ze kterých ropu odebírá. Od roku 2019 zpracovává ve svých rafineriích 16 různých druhů ropy z desítky zemí – z USA, Afriky, Severního moře, Saúdské Arábie, Kazachstánu nebo Ázerbájdžánu.

Současné zastavení dodávek ropy ropovodem Družba do ČR Unipetrol zvládá, rafinerie nemusely omezit provoz. "Rafinerie skupiny Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou mají zajištěnou surovou ropu pro svůj provoz. V současné době je produkce na plánované úrovni, a dochází tak k nepřetržitým dodávkám palivových produktů na český trh," řekl ČTK ve středu mluvčí Unipetrolu Michal Procházka.

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek, nebo v sobotu. České televizi to dnes řekl předseda představenstva společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Ropa už podle něj teče na Slovensko i do Maďarska. Mero vlastní a provozuje ropovody Družba a IKL na českém území.

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za srpnový tranzit. Rusko sice peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy pak Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Toto řešení se však podle slovenského přepravce ropy Transpetrol netýká dodávek do ČR.