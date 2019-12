V Dukovanech začala odstávka 4. bloku, naplno nejede ani Temelín

Souběh odstávek v obou českých jaderných elektrárnách podle mluvčího elektrárny Temelín Marka Svitáka nezpůsobí problémy v dodávkách proudu, protože jeho spotřeba je na Vánoce o třetinu nižší.

V odstaveném bloku v Dukovanech odborníci provedou 39 významných technických a modernizačních akcí. V primárním okruhu také dokončí instalací třetího čerpadla systému chlazení bazénu použitého paliva. Na sekundárním okruhu udělají plánované servisní práce na obou parních turbínách, modernizaci rychločinných armatur a revizi napájecích nádrží a čerpadel. U elektrozařízení energetici zrevidují dieselgenerátor číslo 12 jako součást desetileté podrobné kontroly a budou pokračovat v modernizaci podružných rozvaděčů.

"Letošní odstávka čtvrtého bloku vyšla právě do období Vánoc, a to znamená, že do práce bude muset chodit výrazně více zaměstnanců než při provozu bloku," uvedl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. Samotná příprava odstávky ale začala už před několika měsíci.

Kvůli zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren v Česku bude od ledna každý zaměstnanec či dodavatel, který vstupuje do tzv. životně důležitých prostor, tedy nejdůležitějších částí elektrárny, potřebovat prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). V Dukovanech jde o 46 míst, do kterých mohou vstoupit pouze lidé s prověrkou od NBÚ. Má ji 1090 pracovníků elektrárny. "Celý systém podstupuje testování a do ostrého provozu vejde od nového roku," řekl Jiří Bezděk, mluvčí JE Dukovany.

Elektřinu by měl blok začít dodávat opět začátkem února příštího roku, kdy má být plánovaně odstaven třetí dukovanský blok. Předcházející odstávka se týkala prvního výrobního bloku. Trvala sedm týdnů a skončila 9. října.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Loni vyrobily 14,25 TWh elektrického proudu a od začátku letošního přibližně 14,11 TWh.