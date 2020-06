Vladimír Dlouhý má šanci stanout v čele OECD, začala kampaň na jeho podporu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zahraničí zahájilo kampaň na podporu ekonoma a prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého do čela Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Svou kampaň rozjíždí také sám Dlouhý. Napsaly to dnes Lidové noviny (LN). Generální tajemník OECD Ángel Gurría půjde příští rok do starobního důchodu. O tom, že do čela organizace navrhne svého kandidáta, česká vláda rozhodla na začátku března.