Vládní harmonogram uvolňování může být diskriminační, varuje Hospodářská komora

Hospodářská komora a partnerské organizace jednaly podle Dlouhého s epidemiologickým týmem ministerstva zdravotnictví. "Epidemiologové vnímají naši pozici," řekl Dlouhý. Jsou připraveni vést diskuse o urychlení obnovy provozů i otevření hranic, dodal. Obě strany se budou pravidelně setkávat.

Otevření gastronomických zařízení na konci května nebo začátkem června by mohlo být likvidační pro mnoho z nich. V případě příznivé epidemiologické situace by podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka by se mohly zahrádky otevřít už na konci dubna. Vládní harmonogram s tím počítá od 25. května. "Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven," řekl Stárek.

Otevřít by se podle Stárka měla také otázka zprovoznění ubytovacích služeb. Fungovat by mohly začít v květnu alespoň malá ubytovací zařízení s kapacitou od pěti pokojů, uvedl.

Vládní harmonogram by mohl fatálně zasáhnout podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka asi třetinu obchodů. Velmi poškozeni budou především prodejci oblečení a obuvi, které opatření připraví o prodej jarních kolekcí. Současný plán by mohl také výrazně poškodit knižní trh.