Česko má mezi evropskými zeměmi nejvíce firem, které ve svých e-shopech volně prodávají ohňostroje z kategorie F4, tedy představující největší nebezpečí. Podle evropských pravidel je mohou odpalovat jen odborně způsobilí pyrotechnici.

"V ČR je takových firem 11. Ačkoliv to může působit jako zanedbatelné číslo, v EU nemá obdoby. Podle studie Evropské komise z dubna 2019 totiž jde o více než dvojnásobek počtu obdobných firem z Belgie, Litvy nebo Slovenska, které se dělí o druhé místo. V každé z těchto zemí byly objeveny čtyři takové firmy," uvedl Tomáš Odstrčil z projektu Evropa v datech.

Jedním z důvodů vysokého počtu firem nezákonně prodávajících zábavní pyrotechniku jsou i mírné tresty, které prodejcům hrozí. Například v Portugalsku mohou jít prodejci do vězení na 12 let. V Maďarsku a Bulharsku není doba strávená v nápravném zařízení nijak omezená, zatímco v ČR vězení prodejcům nehrozí. Mohou sice dostat pokutu až 200.000 eur (zhruba 5,1 milionu korun), což je ale proti lucemburskému milionu eur a neomezeným finančním trestům na Ukrajině, v Maďarsku, Finsku a Rumunsku zlomek.

Až do konce roku kontrolují inspektoři z České obchodní inspekce (ČOI) po celé zemi prodejce zábavní pyrotechniky. Soustředí se na ty, kteří už v minulosti porušili zákony, anebo kontrolují i na základě podání podnětu od spotřebitelů, řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Většina zábavní pyrotechniky ve světě se dováží z Číny, která se na jejím vývozu podílí z 84 procent. Hodnota čínského exportu dosahuje v přepočtu více než dvaceti miliard korun. Na druhém místě je Nizozemsko, jehož vývoz 1,2 miliardy představuje 5,1 procenta světového exportu ohňostrojů. Stupně vítězů uzavírá Německo s exportem 371 milionů korun, což je 1,6 procenta světového vývozu. ČR se loni vyvezenými ohňostroji za 232,5 milionu korun dostala na sedmé místo, což představuje jedno procento celosvětového exportu.

Evropská pravidla dělí ohňostroje do čtyř kategorií podle nebezpečí, které představují. Do první kategorie spadají například bouchací kuličky, ve druhé jsou petardy či římské svíce. K ohňostrojům s označením F3 se řadí dělobuchy a menší kulové pumy. Ohňostroje čtvrté kategorie jsou v EU povoleny pouze pyrotechnickým profesionálům. V ČR se za ohňostroj považuje pouze pyrotechnika obsahující deset a více kilogramů výbušniny. Odpalování pyrotechniky s menší hmotností není třeba oznamovat obecnímu úřadu a hasičskému sboru.

Nákup ohňostrojů první kategorie je v Česku povolen osobám starším 15 let, druhé od 18 let a třetí od 21 let. Všechny ohňostroje musí být označeny značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti. Musí mít i značku CE jako výrobky odpovídající evropským požadavkům.