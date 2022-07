Zahraniční obchod skončil v květnu schodkem 23,3 miliardy

— Autor: ČTK

Zahraniční obchod skončil v květnu schodkem 23,3 miliardy Kč, to je meziročně o 26,4 miliardy Kč horší výsledek. Vliv na to měl především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zahraniční obchod letos vykazuje schodek už čtvrtý měsíc v řadě, v kladných číslech byl jen v lednu.