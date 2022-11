Česko by podle zemědělců či potravinářů mělo snížit DPH na potraviny

Premiér Petr Fiala k tomu tamtéž řekl, že se nechce k otázce snížení DPH u potravin vyjadřovat a je třeba postupovat rozumně.

O snížení sazby DPH u vybraných potravin se v Česku vzhledem k energetické krizi a vysoké inflaci mluví opakovaně. Například v září Pirátská strana navrhla přeřadit ovoce a zeleninu ze současné 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. V Česku činí DPH na potraviny 15 procent, zatímco v Německu je sedmiprocentní, v Rakousku a na Slovensku desetiprocentní a v Polsku u vybraných výrobků nulová a pravděpodobně tomu tak bude příští rok.

"Jestliže bude u nás DPH 15 procent, tak jsme už jenom tímto nekonkurenceschopní. Apelovali jsme na vládu i ministerstvo zemědělství, aby se DPH snížila na pět procent, což by byl ideál, nebo na půl roku rok úplně zrušila," řekla Večeřová. Dodala, že pokud Polsko nulovou sazbu u některých potravin prodlouží, bude to pro české výrobce hrozba a zvýší tlak na snížení DPH. "Je to jedna z cest, jak dostat naše spotřebitele zpět do obchodů," řekla Večeřová.

Prouza uvedl, že se snaží o možnosti snížení DPH na vybrané potraviny mluvit opakovaně. I kdyby nebylo Polsko, tak mu přijde absolutně nepřijatelné, aby DPH na pivo bylo nižší než na ovoce a zeleninu. "To je perverzní situace, která neexistuje v žádném jiném státě. Potřebujeme srovnat nastavení," apeluje Prouza. Nejchudší třetina populace podle něj nekupuje zdravější potraviny ovoce ani zeleninu, což se za 10 až 15 let projeví na jejich zdravotním stavu.

I Ludvík uvedl, že zemědělci by bezpochyby přivítali snížení DPH na vybrané potraviny. Připomněl, že by se ale v případě snížení sazby mělo uhlídat, aby přišlo ve prospěch spotřebitelů a neuvázlo v maržích obchodních řetězců. Na to upozorňovalo v minulosti i ministerstvo zemědělství, podle kterého se nemusí u koncové ceny pro zákazníka snížená DPH projevit.

Fiala na otázku, jestli je pravděpodobné, že se část potravin přesune do jiné sazby DPH, řekl, že se k tomu nebude vyjadřovat. "Ani se k ničemu zavazovat. Věci spolu souvisí, jestliže někde snížíte DPH, tak musíte zajistit příjem do rozpočtu. Musíte zvážit, jaký to bude mít dopad, kdo bude potraviny vykupovat, jestli jich bude dost. Musíme postupovat rozumně," řekl Fiala.

O nižší sazbě DPH na vybrané potraviny se Fiala podle svých slov bavil s některými premiéry ostatních zemí, ale konkrétně je nezmínil. Upozornil, že od nich slyšel, že jde o neuvěřitelně nákladné opatření, která nebudou schopni držet pořád.