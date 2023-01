Elektrická energie a jak s ní šetřit

Odhalte největšího žrouta energie

Při touze po snížení spotřeby elektrické energie je důležité, co nejdříve odhalit jejího největšího žrouta. K tomuto odhalení vám poslouží buď návod k obsluze k jednotlivým spotřebičům, nebo digitální měřič. Možností samozřejmě je také neustálé kontrolování elektroměru, ale to je zbytečně zdlouhavé a brzy by vás to přestalo bavit.

Používejte všechny spotřebiče efektivně

Zapínáte pračku, když si ušpiníte dvě trička a tři ponožky? I kdybyste vlastnili malou pračku, je toto chování velice neekonomické. Perte v pračce pouze tehdy, když ji skutečně naplníte. V rychlovarné konvici si vždy vařte pouze tolik vody, kolik skutečně spotřebujete, a tak dále. Sice to vypadá jako naprosté detaily, ale věřte tomu, že právě když se na zaměříte na tyto detaily, bude vaše spotřeba elektrické energie mnohem nižší.

Přejděte k novému dodavateli

Vhodným řešení, jak snížit své poplatky za elektřinu, může být také přechod k jinému dodavateli energií. Pokud nejste se svým stávajícím poskytovatelem spokojení, podívejte se na nabídky ostatních. Přepis energie je poměrně snadný a pokud budete někde jinde platit mnohem méně, proč toho nevyužít?

Neberte své chování v domácnosti, konkrétně tedy využívání elektrické energie, na lehkou váhu. Snažte se s ní šetřit, buďte praktičtí, chytří a vždy se nad každým úkonem skutečně zamýšlejte. Kvůli vaší nepozornosti a zbytečnému plýtvání se totiž může zbytečně zvyšovat vaše spotřeba elektřiny a s ním také vaše účty. Což je něco, po čem rozhodně netoužíte.