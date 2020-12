Každý třetí Evropan prý ztratil část příjmů kvůli pandemii

Uspokojivější pro ČR je fakt, že v rámci úspor pro budoucnost se Češi letos umístili na šestém místě. Co se týče celkového umístnění z hlediska barometru finanční prosperity, tuzemsko zaujímá sedmou příčku v Evropě.

Některé ze svých účtů letos nebyla schopna zaplatit včas pětina Čechů, 41 procent z nich pak dokonce i opakovaně. Nejčastějšími důvody byly nedostatek peněz nebo opomenutí. Obě příčiny uvedl stejný počet dotazovaných. Především poškození podnikatelé se však také museli potýkat s opožděným placením faktur kvůli čekání na kompenzační bonus od státu. Takový argument uvedlo 21 procent Čechů.

Obavy s druhou vlnou pandemie vzrostly více než kdykoliv předtím. Až 68 procent českých respondentů uvádí, že hodlají vydat nižší sumu na nákup vánočních dárků, část respondentů vynaloží na dárky méně než na potraviny u vánočního stolu. Na 11 procent ale míní, že po složité a vyčerpávající situaci hodlají tento rok za dárky utratit větší obnos peněz než obvykle.

V průměru si letos vzalo jakýkoliv úvěr u bankovní instituce šest z deseti Evropanů. Podíl 21 procent z nich pak tvořili ti, kteří se rozhodli půjčkou zaplatit pravidelné účty. Češi v tomto ohledu jednali podobně jako zbytek Evropy.

Desetina Čechů požádala o odklad splátek z důvodu pandemie. Je to o procento více než evropský průměr. Na 45 procent respondentů uvedlo, že aby zlepšili svoji finanční situaci, hledají si druhé zaměstnání.

Co se týče vytváření úspor do budoucnosti, ČR si velmi polepšila. Z loňské 14. pozice se dostala na šesté místo. Češi si dávají více peněz stranou především kvůli obavám, že by mohl být jejich pravidelný příjem ohrožen aktuální krizí, z tohoto důvodu začalo šetřit 63 procent z nich. Míra úspor na budoucnost v ČR převyšuje evropský průměr.

"Výsledky průzkumu ukazují zásadní obrat v chování domácností v porovnání s dobou před pandemií. Společnost se začíná polarizovat, když jedna část spotřebitelů se již nyní vinou pandemie nachází v diskomfortu už při pokrytí běžných výdajů na domácnost, které řeší úvěrem. A ta druhá, která disponuje dostatečnými prostředky, změnila konzumní chování směrem ke vyšší tvorbě úspor," uvedl výkonný ředitel Intrum Czech Karol Jurák.

V porovnání se sousedním Slovenskem v průzkumu ČR dosáhla lepší výsledky. V rámci celkového barometru finanční prosperity se Slováci umístili o deset příček za Čechy, tedy na 17. místě. Ve schopnosti platit účty včas zaujímá Česko 15. a Slovensko 20. pozici. Lépe si tuzemsko vedlo i v rámci úspor do budoucnosti, umístilo se na šesté a Slovensko na 16. příčce. Graf finanční gramotnosti odhalil, že si v tomto ohledu oba státy vedou podobně, Češi obsadili 18. a Slováci 19. místo.