Kuřáci na Slovensku si připlatí. Vláda navrhla výrazné zvýšení daně z cigaret

Nově by si měli připlatit kuřáci, ministerstvo financí navrhlo zvýšit ve dvou krocích spotřební daň na cigarety celkem asi o čtvrtinu. V příštím roce by krabička cigaret zdražila o 40 eurocentů (zhruba o 10,50 Kč) a o dalších 20 eurocentů (5,30 Kč) v roce 2023.

Na více než dva a půl násobek stávající úrovně by měla stoupnout sazba spotřební daně na takzvané zahřívané tabákové produkty, které podle ministerstva financí obsahují oproti cigaretám zhruba poloviční množství tabáku. Zdanění výrobků zmíněné kategorie by tak bylo na Slovensku s odstupem nejvyšší v regionu střední Evropy.

Od zvýšení spotřební daně z tabáku si slovenské ministerstvo financí slibuje zvýšení příjmů státního rozpočtu o 105 milionů eur (2,78 miliardy Kč), v dalších letech by dodatečný výnos měl být ještě vyšší.

Také Česká republika připravuje zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, příslušný návrh už projednává Sněmovna.

Od příštího roku by zároveň měly na Slovensku 13. a 14. plat plně podléhat povinným odvodům na sociální pojištění. Výjimky v této oblasti prosadila předchozí vláda. Jejich zrušení by mělo zvýšit příjmy státu v příštím roce téměř o 30 milionů eur (794 milionů Kč). Ministerstvo sociálních věcí také navrhlo zmrazit výši nejnižší penze, což by státu naopak ušetřilo výdaje. Nejnižší možnou penzi by v příštím roce mělo na pětimilionovém Slovensku pobírat asi 216.000 lidí.

Nynější kabinet premiéra Igora Matoviče už dříve navrhl snížit výši 13. penze oproti návrhu, který krátce před únorovými parlamentními volbami prosadila předchozí vláda.

Připravované zmrazení výše minimálních důchodů a zrušení výjimky z placení odvodů na 13. a 14. plat zaměstnanců kritizovala opozice. Institut ekonomických a společenských analýz pak upozornil, že zvýšení spotřební daně na zahřívané tabákové produkty povede ke zdražení tohoto zboží, které má méně škodlivý dopad na zdraví než běžné cigarety. Opatření by podle institutu mohlo vyústit v nákupní turistiku do okolních zemí.

Slovenský parlament v létě zejména kvůli dopadům koronaviru zvýšil změnou zákona plánovaný rozpočtový schodek na letošní rok na rekordních 11,95 miliardy eur (316 miliard Kč), což je na více než čtyřnásobek původně plánované částky.