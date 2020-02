Lufthansa prodloužila přerušení letů do Číny o další měsíc, KLM vyvstal jiný problém

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německý letecký přepravce Lufthansa a její dceřiné společnosti ruší spojení s Pekingem a Šanghají až do 28. března. Dosud přerušení platilo do 29. února. Skupina tak zrušila už všechny lety do pevninské Číny do konce zimního letového řádu, tedy do poslední březnové soboty. Spojení s Hongkongem bude jen lehce omezeno a její dceřiná společnost Swiss bude na linkách do Hongkongu v březnu používat menší letouny.