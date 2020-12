Polský podnikatel si pronajal 17 bytů, teď kvůli koronakrizi prosí o pomoc. Dočkal se kritiky

Maciej Chojecki si ve Varšavě dlouhodobě pronajal až 17 bytů, aby je krátkodobě pronajímal turistům. Ti ale v době pandemie vymizeli. "Zůstal jsem bez prostředků k živobytí a bez možnosti vydělat si. Druhý lockdown nepřežiju. Potřebuji vaši pomoc," apeloval podnikatel.

"Ustavičně jsem investoval a získával nové byty. Počítal jsem s tím, že letošní sezona bude přelomem. Nemohl jsem se víc splést. Vše se zhroutilo ze dne na den," postěžoval si Chojecki.

Slíbil, že za každý příspěvek ve výši 200 zlotých (asi 1170 Kč) se odvděčí dárci voucherem opravňujícím k přespání v jednom z bytů, jejichž počet kvůli snižování nákladů zredukoval na sedm. Přesto potřebuje alespoň 25.000 zlotých (asi 150.000 Kč), aby svůj byznys udržel při životě. Zatím vysbíral desetinu potřebné sumy.

Další uživatelé ale podle portálu na podnikateli nenechali niť suchou. Vadí jim podnikání s krátkodobými pronájmy varšavských bytů, které se tak stávají naprosto nedostupnými pro běžné obyvatele hlavního města.

"Je to patologie," rozhořčil se varšavský aktivista Jan Śpiewak. "Je neuvěřitelné, že o almužnu žebrá chlapík, co vrazil peníze do 17 bytů, aby je pronajímal na airb'n'b," pozastavila se ilustrátorka a kreslířka komiksů Katarzyna Babisová. "Bookingizace měst znamená drahé a nedostupné bydlení pro lidi a obcházení předpisů platných pro hotely," uvedlo s odkazem na rezervační platformu varšavské sdružení, jehož název lze přeložit jako Město je naše.