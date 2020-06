Prodej aut v EU klesl o více než polovinu

Oznámilo to dnes Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

🇪🇺 Passenger #car registrations: 🚨 -52.3% in May; 📉 -41.5% five months into 2020 | PRESS RELEASE: https://t.co/EyexyUq1m0 pic.twitter.com/20NOiYYFc9