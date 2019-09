Prodej nových aut v EU za osm měsíců klesl. Má být ještě hůř, soudí analytici

V červenci se prodej aut zvýšil o 1,4 procenta na téměř 1,3 milionu vozů. K růstu přispěly hlavně země ve střední Evropě, kde počet registrací nových vozů vzrostl o 13,4 procenta. V srpnu však už prodej v EU klesl o 8,4 procenta na 1,04 milionu, avšak hlavně kvůli vysokému číslu z loňského srpna, kdy prodej prudce vzrostl o 31,2 procenta před zavedením nových emisních standardů.

Production fact: the 🇪🇺 #automobile industry produces an average of 7.6 vehicles per #worker 👩‍🔧 annually pic.twitter.com/kTQW9yCb37