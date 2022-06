Průmyslová výroba v Rusku klesla

Počet nezaměstnaných v Rusku se v květnu snížil o jeden procentní bod na 3,9 procenta. To je nejnižší hodnota od roku 1992, kdy začal statistický úřad tento údaj zveřejňovat. Pokles byl velkým překvapením, protože odborníci čekali naopak nárůst nezaměstnanosti, zejména kvůli tomu, že řada západních společností se rozhodla odejít z Ruska a některé snížily počty svých zaměstnanců, upozornila agentura Reuters.

Výroba aut zaznamenala minulý měsíc rekordní propad o 96,7 procenta. Celkem se letos v květnu vyrobilo jen 3720 aut, loni v květnu to bylo 112.000 aut. Výroba aut je vysoce závislá na zahraničních investicích a vybavení a těžce ji zasáhl globální nedostatek polovodičů a odchod zahraničních výrobců kvůli konfliktu na Ukrajině.

Navzdory silné zaměstnanosti poptávka zůstává slabá, upozornil dnes ministr hospodářství Maxim Rešetnikov. To potvrzují i aktuální údaje o maloobchodních tržbách, které jsou ukazatelem spotřebitelské poptávky. Tržby v květnu klesly meziročně o 10,1 procenta po dubnovém snížení o 9,8 procenta. Analytici dotazovaní agenturou Reuters předpokládali snížení o 4,5 procenta.

Ruská ekonomika se kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu, která vyvolala řadu sankcí západních zemí na Rusko, propadá do recese a inflace se pohybuje poblíž desetiletého maxima. Ruské ministerstvo hospodářství očekává, že hrubý domácí produkt letos klesne o 7,8 procenta. Dříve ministerstvo předpovídalo propad o 12 procent, což by byl nejhorší výkon od poloviny 90. let.