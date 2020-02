V Británii vstupuje do oběhu nová bankovka, je opět z polymeru

Turner na bankovce nahradil ekonoma z 18. století Adama Smithe. Turner zemřel v roce 1851, byl romantický krajinář a bývá pokládán za předchůdce impresionismu.

Na nové bankovce je dle BBC Turnerův autoportrét a jeden z jeho nejslavnějších obrazů The Fighting Temeraire. Zobrazuje starou, opotřebovanou bitevní loď Temeraire vlečenou k poslednímu kotvišti k rozebrání. Na přední straně je portrét královny Alžběty II. Loď Temeraire hrála důležitou roli v námořní bitvě o Trafalgar v roce 1805.

