Kde se vzala pyžama? Prozkoumejte s námi historii těchto oblíbených kousků!

Kde se vzala pyžama? Známe jejich historii

Napadlo vás někdy pídit se po tom, jakou historii za sebou mají právě tolik oblíbená pyžama? My vám představíme, kde se pyžama vzala a jak vypadala dříve. Pojďme se podívat na módní historii těchto oblíbených kousků.

Původní pyžama pochází z 18. let a v Indii a Persii měla podobu širokých a volných kalhot spojených šňůrkou v pasu. V 19. století se pak pyžama začala stávat módním trendem v západním světě. Byla totiž přijata jako exkluzivní a luxusní oděv určený pro noční odpočinek. Pyžama byla vyrobena ze vzácných a luxusních látek, často zdobená krajkou a dalšími ozdobami. V průběhu 20. století se pyžama stala dostupnějšími pro více lidí. Vyráběla se totiž již z pohodlnějších a levnějších materiálů. Pyžama jsou tak přibližně od té doby součástí každého dne pro množství dalších lidí. A dnes? V současné době seženete pyžama v různých střizích, vzorech i materiálech. Jsou oblíbenou součástí domácích outfitů pro všechny věkové kategorie. Moderní pyžama jsou dnes navíc navržena tak, aby byla co nejpohodlnější a aby vyhovovala různým stylům a potřebám jednotlivců. Pánské i dámské pyžamo zkrátka není jen domácí úbor, na kterém by snad nezáleželo.

A co noční košile?

I noční košile za sebou mají bohatou historii. Noční košile jsou běžně spojovány se středověkem a novověkem. V té době se nosily lehké a jednoduché šaty podobné košilím, které byly určeny právě k nočnímu odpočinku. Tyto noční košile byly vyrobeny z bavlněných nebo lněných látek a často zdobeny krajkami a jemnými vzory. Během 18. a 19. století se noční košile staly běžným spodním prádlem pro ženy i muže. Byly vyrobeny z různých materiálů, včetně bavlny, hedvábí a flanelu. Ženy často nosily delší noční košile s krajkami a dalšími ozdobami, zatímco muži nosili kratší a jednodušší verze. V průběhu 20. století byly vyvinuty nové materiály, jako například umělé vlákno, což umožnilo výrobu pohodlnějších, lépe odvádějících vlhkost a rychleji schnoucích nočních košil.

Kde sehnat pohodlné a trendy pyžamo či noční košili?

