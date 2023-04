Kdo by měl sáhnout po syrovátkovém proteinovém koncentrátu?

Může někdo sáhnout po syrovátkovém proteinovém koncentrátu?

V zásadě ano, ale je třeba si uvědomit, co je syrovátka sama o sobě. Je to druh zbytkového mléka, které se zpracovává na sýr nebo jogurt. Takto vzniklá syrovátka se skládá z bílkovin, které jsou pro tělo rychle a snadno stravitelné, a je považována za mimořádně kvalitní bílkovinu (spolu s kaseinem). To vše díky tomu, že obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, které tělo potřebuje ke svému správnému fungování.

To znamená, že ačkoli je syrovátka sama o sobě velmi žádoucí a neexistují žádné širší kontraindikace jejího užívání, její původ nutí určitou skupinu lidí vyhýbat se proteinovým doplňkům založeným na syrovátkovém proteinovém koncentrátu. To vše je způsobeno tím, že někteří lidé trpí nesnášenlivostí laktózy a WPC ji bude obsahovat v co největší míře. Než sáhnete po konkrétním proteinovém suplementu, je dobré mít to na paměti, protože místo toho, abyste svému tělu pomohli dosáhnout kýženého tréninkového cíle, svou situaci si jen zhoršíte.

Naštěstí v dnešní době nejsou proteinové doplňky založeny pouze na syrovátce nebo kaseinu. V dnešní době není nouze ani o proteinové doplňky, které jsou založeny na živočišných bílkovinách (vyrobených z masa) a zcela veganských preparátech. V závislosti na vaší vlastní situaci má smysl sáhnout po konkrétním výrobku.

Jaké jsou výhody syrovátkového proteinového koncentrátu (WPC)?

WPC jako druh bílkoviny má řadu výhod, které nelze přehlédnout. V první řadě je poměrně ekonomický a mnozí jej považují za záruku nejlepšího poměru ceny a výkonu. U nejlepších syrovátkových proteinových koncentrátů se množství bílkovin blíží množství, které zaručují izoláty, přičemž cena zůstává odpovídající - stejně jako u koncentrátů. To skvěle dokazuje doplněk stravy ALLNUTRITION Whey Protein.

Tato třída WPC zaručuje především rychlou vstřebatelnost, vysoký obsah aminokyselin (BCAA) a nízký obsah sodíku ve složení živin. Tyto typy vysoce kvalitních syrovátkových proteinových koncentrátů jsou vynikající jak pro budování svalové hmoty, tak pro každodenní stravu, a také pokud chcete dodat bílkoviny pro regeneraci po tréninku.