Kdo vydělává na enormní inflaci? ÚOHS zahájí šetření

Ceny pečiva by letos měly růst jen v řádu jednotek procent a nemělo by už docházet ke skokovému zdražení jako v minulém roce. V tiskové zprávě to uvedl Svaz pekařů a cukrářů v ČR. Průměrná cena kilogramu konzumního chleba byla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v prosinci loňského roku meziročně o polovinu vyšší.