Jak zvýšit životnost oken?

Jaro je tu, a tak se každá hospodyňka vrhá na umývání oken. Nenechte se ale zmást, protože tím by správná péče o plastová okna končit neměla. Jak se o ně správně starat tak, aby vám sloužila dlouhá léta?

Mytí oken

První tip na údržbu zřejmě nikoho nepřekvapí. Mytí oken totiž představuje úplný základ péče o okna, se kterým se setkal téměř každý. Ideální je okna pečlivě umývat dvakrát až třikrát do roka.

Údržba těsnění

Stavu těsnění byste měli věnovat pozornost při každém mytí, protože celková těsnost zavřeného okna je nejdůležitějším faktorem tepelné izolace. Utírejte těsnění vlhkým hadříkem a pro prodloužení správné funkce jej ošetřete vhodným přípravkem, například silikonovým olejem. Vyhněte se ale minerálním olejům a ropným látkám.

Jak je to s výměnou?

Je těsnění zmáčknuté, nevrací se do původního tvaru nebo je na některých místech odtržené? V takových případech se nevyhnete výměně. Tu můžete provést buď sami vyjmutím a nahrazením těsnění, nebo můžete kontaktovat svého dodavatele. Druhou možnost zvažte proto, že těsnění nejsou univerzální a nelze je mezi výrobci zaměnit. Dalším důvodem také je, že zkušený technik má manipulaci s těsněním v malíku a nemusíte se tak bát nevratného poškození.

Údržba kování a seřízení oken

Na životnost oken má velký vliv kování. Pro jeho správnou funkci je nutné promazání speciálním olejem, tukem nebo dostupnými mazadly. Promazání je nutné na místech označených na kování, uzavíracích bodech a čepech závěsů. Po namazání přebytečný olej ihned otřete.

Kování a seřízení jdou ruku v ruce. Kování se totiž kromě případu neopatrné manipulace opotřebovává právě v momentě, kdy okna nejsou správně seřízená. Správné seřízení je také hlavní podmínkou pro plné využití tepelně a zvukově izolačních vlastností. Dobře seřízené okno poznáte tak, že přesahuje hranu okenního rámu stejně na všech stranách a je rovnoběžné se svislou hranou.

Provést údržbu kování je vhodné jednou ročně a výhodné je si okna rovnou nechat seřídit. To sice vyjde na pár stovek, ale ušetříte na výměnách za pár tisíc.

Rosí se vám okna?

Možná jste si při umývání oken všimli rosení. Zda se jedná o bezvýznamný jev nebo byste měli zbystřit záleží na místě, kde se nachází. Pokud se rosa objevuje na vnějším skle do ulice, dochází pouze k setkání teplého ranního vzduchu se studenými okny – v tomto případě tedy obavy nejsou na místě. Za vaši pozornost však stojí rosa na vnitřním skle ze strany místnosti – ta značí vlhkost a vyřešit by ji mělo dostatečné větrání.

Pokud dochází k mlžení mezi skly, rovnou volejte firmě, která vám okna prodala. Průnik vlhkosti mezi skla poukazuje na porušení vzduchotěsnosti a reklamace je v tomto případě na místě. Když se ve funkční spáře objevuje pravidelně vlhkost, může dojít k poškození těsnění, proto neriskujte a také volejte opraváře. Na špatný stav oken také poukazuje rosa vysrážená na plastovém rámu.

Jaká je životnost plastových oken?

Při dobré péči vám vydrží desítky let. Růst cen energií či změny norem na zateplení domů však znamenají i nové požadavky na technické vlastnosti oken. Z tohoto důvodu dochází k výměně starých oken za nová přibližně jednou za dvacet let.

Nejde tedy většinou o to, že by stará okna neplnila svou funkci, ale spíše o to, že se nová okna zkrátka vyplatí, a to hned po několika stránkách. Vylepšení najdete totiž i u kování, těsnění či zasklení. Všechny tyto technické novinky tak zajišťují mnohem menší ztrátu tepla, větší bezpečnost a snazší ovladatelnost.