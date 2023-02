Kurýři rozvážkových firem si vydělají až 300 korun za hodinu, vliv má počet objednávek

Zhruba stovka kurýrů společnosti Wolt ve středu v Praze demonstrovala, protože jim podle nich po změně systému odměňování klesly výdělky. Podle vyjádření společnosti bylo snížení odměn pouze dočasné.

Wolt uvádí, že v ČR má zhruba 7000 kurýrů a ke změně přistoupil s cílem nastavit spravedlivější systém odměňování. Kurýři jsou nyní podle firmy odměňováni podle reálné vzdálenosti, kterou urazí a náročnosti zakázky. Odměnu, kterou dostanou, také vidí s předstihem.

Protestující kurýři uváděli, že jim klesly odměny za rozvážky zhruba o 20 procent. Podle společnosti to bylo způsobeno tím, že po zavedení nového modelu odměňování se do platformy připojovalo rekordní množství lidí a pro jednotlivé kurýry to znamenalo méně objednávek.

Firma tvrdí, že systém se již vrátil do normálu a průměrný výdělek kurýrů je 250 až 300 Kč za hodinu. Sdělila také, že podle zpětné vazby většina kurýrů vnímá změny pozitivně. Zástupce organizátorů protestu uvedl, že hodinový výdělek takové částky nedosahuje, protože výše odměny je závislá na denní době i druhu dopravního prostředku, který kurýr používá. Protestující požadavky formulovali v petici a odeslali je firmě v dopise.

Konkurenční společnost Dáme jídlo používá systém, kdy v aplikaci nabízí několik dní dopředu časové bloky, ke kterým se mohou kurýři přihlásit. Firma uvedla, že systém se osvědčil, protože umožňuje lidem garantovat práci a tedy i výdělek. Systém umožňuje vydělat více peněz z jednoho závozu, když kurýr odveze najednou více zakázek.

Kurýři Dáme jídlo mají podle firmy průměrný výdělek 300 Kč za hodinu. Společnost uvedla, že se zabývá přenastavením systému i případným zvyšováním odměn kvůli současné ekonomické situaci. Dáme jídlo uvádí, že spolupracuje s téměř 7000 partnery po celé ČR.

Marek Maxa, manažer další služby Bolt Food, uvedl, že kurýři společnosti předem ví, jakou odměnu mohou získat. "Jako největší výhodu pro partnerské kurýry vidíme fakt, že získávají odměnu i za reálně ujetou vzdálenost do restaurace i z restaurace k zákazníkovi," řekl.

Jako příklad uvedl cestu kurýra, který v Praze za Nuselským mostem přijal objednávku na Václavském náměstí, kam urazil 1,6 kilometru, za což je odměna 20 Kč. Za vyzvednutí objednávky získal odměnu 30 Kč. Následně urazil 2,8 kilometru na doručovací adresu, za což je odměna 35 Kč a za finální předání objednávky je 15 Kč. Celkem tedy urazil kurýr 4,4 kilometru a za 18 minut, které mu doručování zabralo, získal odměnu 100 Kč.

"V době nejvyšší poptávky ze strany zákazníků nabízíme kurýrům standardně vyšší odměny, o kterých jsou s předstihem informování, aby tak byl systém výdělků co nejtransparentnější," doplnil Maxa.