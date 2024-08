Panika na světových trzích. Začala v Asii, Japonce vyděsil vývoj v USA

Výprodej na akciových trzích v pondělí celosvětově výrazně zesílil. „Bolestivé turbulence“ začaly v Japonsku, kde se index propadl o více než 12 %. Postupně se ztráty „přelily“ do Jižní Koreje, Evropy a Spojených států, jak uvádí americký list Wall Street Journal.

Pokračoval zvýšený prodej akcií technologických společností. Apple, Meta nebo Nvidia každá ztratily 9 % a více. To se projevilo i za Pacifikem. Až o deset procent klesli čipoví giganti jako Samsung Electronics nebo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Index Dow se propadl o 2,7 %, S&P o 4,1 % a Nasdaq Composite o 6,3 %. Ukazatel strachu mezitím vzrostl na 55 bodů – na této úrovni se mimo covidovou pandemii nacházel v roce 2008, kdy vypukla světová finanční krize. Maximální paniku na trzích předznamenává už index strachu 30-35 bodů.

Zatímco se různé ekonomiky po celém světě obávají nejhoršího, někteří tvrdí, že investoři pouze „stahují příliš vysoké sázky na technologické akcie a umělou inteligenci“. „Trhy se trochu vymkly kontrole. Je to prostě totální panika. Není to reálné, ale je to bolestivé a mohlo by nás to provázet několik týdnů,“ míní vedoucí oddělení mezinárodních trhů s pevným výnosem ve společnost National Alliance Securities Andrew Brenner.

Obavy plynou zejména ze Spojených států. Podle WSJ „zpomalil růst počtu pracovních míst a investoři se kvůli tomu obávají, že Federální rezervní systém (Fed) postupuje příliš pomalu a bude muset dohánět snižování sazeb“.

Podle americké stanice CNN výprodej na Wall Street způsobila už páteční slabá zpráva o zaměstnanosti v USA. Panují obavy, že se Fed dopustil chybných kroků v rámci boje proti inflaci a ignoroval trhliny na trhu práce.

Šéf Fed Austan Goolsbee prohlásil, že agentura bude reagovat na jakékoli zhoršení systému. „Úkol Fedu je velmi jednoduchý: maximalizovat zaměstnanost, stabilizovat ceny a udržet finanční stabilitu,“ přiblížil.

„Díváme se na to s výhledem do budoucna, a tak pokud začnou kolektivně přicházet podmínky, že na průchozí linii dojde ke zhoršení kterékoli z těchto částí, napravíme to. Žádné špatné počasí není. Existuje pouze špatné oblečení. Přijdou podmínky a my budeme reagovat podle potřeby,“ popsal Goolsbee.

Snaží se situaci za každou cenu uklidnit a podotkl, že zpráva o zaměstnanosti není nijak přelomová. „Úkolem Fedu není zpětně reagovat na čísla za jeden měsíc. Je vidět, že úkolem trhu je reagovat a úkolem Fedu je jednat. A jeden z těchto pohybů je mnohem volatilnější než druhý,“ vysvětlil.

Podle New York Times se nezaměstnanost v USA vyšplhala na nejvyšší úroveň za poslední tři roky. To mohlo prohloubit obavy ze skluzu americké ekonomiky do recese.

„Ještě před zveřejněním údajů o pracovních místech v USA byli investoři nervózní, protože americký akciový trh byl na rekordní vlně, což umocnilo nervozitu kolem trhů,“ vysvětlil vedoucí investiční stratég společnosti Allianz Jordi Basco.

Ten ale nevidí žádné náznaky, že by snad trh směřoval ke krachu. „Neexistuje žádný jasný signál, že se nacházíme v krachu tržní bubliny nebo že trh splaskne. Zatím si myslím, že jde o zdravou korekci,“ poznamenal.

Nejvíce se ale krize trhu projevila v Japonsku, kde také v pondělí ráno odstartovala. „Reakce trhu je odrazem zhoršujícího se výhledu americké ekonomiky. Bylo to newyorské kýchnutí, které si vynutilo japonský zápal plic,“ vylíčil podle NY Times ředitel finanční společnosti Monex Group Jesper Koll.