Trh s ropou má potíže. Druhá vlna covidu zpomaluje poptávku po "černém zlatu"

Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci, včetně Ruska, plánují od ledna zvýšit dodávky na trh o dva miliony barelů denně. IEA navíc předpovídá, že příměří v Libyi zvýší v této severoafrické zemi v prosinci těžbu na 700.000 barelů ze současných zhruba 300.000 barelů denně.

Our October Oil Market Report is out now:



• Global demand is expected to rise by just 350 kb/d in September - the smallest gain seen since May.

• Global supply fell 0.6 mb/d last month after output cuts in the UAE, the North Sea & Brazil.



