USA zakazují dovoz ropy, plynu a uhlí z Ruska. Británie přestane dovážet ruskou ropu

"Nebudeme se podílet na dotování Putinovy války," řekl dnes šéf Bílého domu. Ruský prezident Vladimir Putin 24. února zahájil invazi na Ukrajinu, jejímž cílem je podle něj zemi denacifikovat a demilitarizovat.

Biden také upozornil, že rozhodnutí bude mít dopad i ve Spojených státech a že ceny pohonných hmot nadále porostou. "Dal jsem jasně najevo, že obrana svobody něco stojí a něco stojí i ve Spojených státech," uvedl Biden. Dodal, že to chápe jak jeho Demokratická strana, tak republikáni a že udělá vše pro to, aby pro Američany zmírnil dopady "Putinova zdražování". Už nyní je ve Spojených státech nejvyšší inflace za 40 let.

Ceny ropy kvůli očekávání, že USA zakážou dovoz ropy z Ruska, výrazně vzrostly na 128 dolarů za barel. Zemní plyn se z Ruska do Spojených států nedováží.

Británie do konce roku přestane dovážet ruskou ropu

Británie do konce letošního roku postupně ukončí dovoz ruské ropy a ropných produktů, oznámil dnes britský ministr obchodu a energetiky Kwasi Kwarteng. Firmy mají do konce roku čas přejít na jiné zdroje, s přechodem jim podle ministra vláda pomůže. Podobně také USA dnes oznámily zákaz dovozu ruské ropy.

Londýn bude jednat s ostatními dodavateli, aby nahradili chybějící ropu z Ruska. Podle ministra Kwartenga zvažuje také ukončení dovozu ruského zemního plynu.

"Přechodné období poskytne trhu, podnikům a dodavatelským řetězcům více než dostatek času na nahrazení ruského dovozu," uvedl Kwarteng na twitteru. Firmy by podle ministra měly zajistit, aby zákaz nepocítili spotřebitelé. Ruská ropa v současnosti pokrývá osm procent poptávky v Británii, ruský plyn čtyři procenta, dodal ministr.

"Británie je významným producentem ropy a ropných produktů, navíc má značné zásoby. Kromě Ruska pochází naprostá většina našeho dovozu od spolehlivých partnerů, jako jsou USA, Nizozemsko a Perský záliv. V letošním roce s nimi budeme spolupracovat na zajištění dalších dodávek," napsal Kwarteng.

Zákaz dovozu ropy je součástí sankcí, které mnohé západní země uvalují na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Ke stejnému kroku dnes přistoupily také Spojené státy.