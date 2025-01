Trump drží Čínu v kleštích. Vysoká cla může využít proti Putinovi

Vedoucí statistického úřadu země označil ekonomické výsledky za „těžce vybojované“, přičemž zdůraznil, že vláda koncem minulého roku zavedla řadu stimulačních opatření. Historicky vzato, Peking své růstové cíle zřídkakdy nesplnil, a ani letošní tempo růstu není překvapivé – Světová banka odhadla, že díky nižším úrokovým sazbám a rostoucímu exportu dosáhne Čína ročního růstu 4,9 %.

Navzdory těmto číslům se investoři podle BBC připravují na možné komplikace, včetně hrozby cel Donalda Trumpa na čínské zboží v hodnotě 500 miliard dolarů. Exportéři v Číně nyní horečně zvyšují objemy přeprav před plánovaným zavedením tarifů a blížícími se oslavami Lunárního nového roku, což vedlo k takzvanému „frontloadingu“. Například jeden z největších světových přístavů, Yantian v Šen-čenu, zvýšil kvóty na kontejnery o 15 %, aby zvládl zvýšený objem zásilek.

Tarify by mohly snížit americkou poptávku po čínském zboží, protože výrobci by zvýšené náklady museli promítnout do cen, což by mohlo vést ke snížení objednávek. V USA průzkumy ukazují, že mnoho Američanů považuje cla za problematická, pokud vedou ke zdražení, a mnozí pochybují, že by ochránily pracovní místa.

Čínské ministerstvo obchodu však vyjádřilo ochotu spolupracovat se Spojenými státy na podpoře stabilních a zdravých hospodářských vztahů. Mluvčí ministerstva zahraničí Mao Ning zdůraznila, že obchodní a ekonomická spolupráce mezi oběma zeměmi je „vzájemně výhodná“ a že „obchodní války nemají vítěze“.

Donald Trump v nedávném prohlášení uvedl, že „by raději tarify nezaváděl“, a naznačil, že by bylo možné dosáhnout dohody s Pekingem. Tento přístup ale zároveň vyvolává otázky, co by Spojené státy mohly za zmírnění cel požadovat. Trump v minulosti označil tarify za „velkou páku“ ve vztazích s Čínou a považuje je za klíčový diplomatický nástroj.

Spekuluje se, že Trump by mohl při jednáních s Čínou požadovat například větší zapojení Pekingu do řešení války na Ukrajině, kterou vede Vladimir Putin, nebo větší úsilí Číny v boji proti fentanylu, který proudí do Spojených států. Na stole by také mohla být dohoda ohledně TikToku, což je téma, které dlouhodobě rezonuje v americko-čínských vztazích.

Jakákoliv dohoda však pro Peking představuje riziko i příležitost. Mohla by pomoci obnovit vztahy mezi oběma mocnostmi, ale zároveň by její absence mohla vést k napjatějšímu a konfliktnějšímu období ve vztazích obou zemí.