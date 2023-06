GLOSA | Události Petra Nutila: 100 dnů prezidenta Pavla, Hledá se astronaut a pištění Babišových surikat

Sice se může zdát, že na hradě sedí odjakživa, ale prezident Petr Pavel je ve funkci teprve sto dní. A teď se sami přiznejte, kdo z vás by tipoval už mnohem delší dobu, hm? Není divu, docela ráda už asi většina z nás zapomněla na tvora, který seděl v prezidentském křesle před ním. To je tak. Lidé mají tendenci špatné zážitky vytěsňovat dokonce do té míry, že je úplně zazdí, jako by se nikdy nebyly staly, mluví o tom spousta psychologů. To se stává třeba lidem, kteří prožili válku anebo nějakou dopravní katastrofu, nebo nějaké jiné trauma, třeba panování Miloše a jeho party. Sám autor tohoto článku přiznává silné zasažení tímto fenoménem. Nicméně zpátky k současnému prezidentovi Pavlovi. Ten si podle průzkumů totiž nevede vůbec zle a věří mu šest z deseti Čechů. Tak mu držíme palce, ať mu to vydrží.

Jen 1 rok, 4 měsíce a 11 dnů vydržel v křesle ministra zemědělství Zdeněk Nekula. Zdroje blízké vedení KDU-ČSL mluví o tom, že „Nekula nepůsobil dobře v rámci strany, neměl politické zastání, nenaplnil předpoklady odbornosti pro vedení resortu a nakonec nezvládl PR.“ Sám Nekula přiznal, že se nesoustředil na své PR, dělal nepopulární věci a „potřeboval cítit podporu z vedení strany, které se mi však v posledních měsících nedostávalo. Není proto jiné cesty, než abych přerušil své působení na resortu,“ prohlásil. Pojďme si to rozebrat a přeložit do lidské řeči. Nekula si dělal věci po svém a zapomínal na to, jak to působí hlavně na novináře a spolustraníky, sbíral posměch, celkově nesbíral kladné PR body, což ale jeho iniciativu nezbrzdilo, ale naopak. Strana si to vyhodnotila jako někoho, kdo působí víc škody než užitku a vyrazila ho. Pan Nekula tam přitom mohl sedět úplně v pohodě do konce volebního období, kdyby se nechoval jako splašená neřízená střela, byl spíš potichu a držel se v závětří tak nezajímavého resortu, jakým zemědělství je. A jestli mi nevěříte, zeptejte se prvních pěti lidí kolem sebe, ať vám vyjmenují poslední tři ministry zemědělství.

Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po skutcích. Říká se. Tak Pirátům se povedly dva docela solidní zářezy. Zaprvé zpřísnění zákona o střetu zájmů, respektive jeho části, které se také říká „lex Babiš“, prosadila sněmovna na návrh Jakuba Michálka. Změna zakáže členům vlády a poslancům vlastnit média. Nemá už stačit, aby politici vložili své firmy provozující média do svěřenských fondů. Omezení pro členy vlády a hlavu státu bude spočívat i v zákazu přijímání dotací a investičních pobídek. Prošlo to i přes mohutné obstrukce Babišových surikat.

A zadruhé – Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše přišlo s metodikou, jak odříznout infošmejdy, dezinformátory a anitisystémové blouznivce od peněz z veřejných prostředků. Jak to bude fungovat v praxi se zatím neví, protože bude záležet na vůli každé veřejné instituce, ale alespoň za nás v redakci posíláme Ivanovi velký palec nahoru.

Česko dostalo nabídku poslat do vesmíru astronauta. Byl by prvním Čechem po 45 letech a druhým po Vladimíru Remkovi, který by se do vesmíru podíval. V rámci soukromých misí Axiom by byl vyslán na oběžnou dráhu a na Mezinárodní vesmírnou stanici, mise by stát stála asi miliardu korun, což by za to stálo, uznejte. Pojďme se tedy spolu zamyslet nad tím, kdo z nás by nejlépe reprezentoval naši zemi ve vesmíru! Bohužel, ke všeobecnému smutku nás všech to Karel Gott už být nemůže. Ani Václav Havel. Tak máme jen dvě možnosti – vzít tuhle situaci vážně a vybrat někoho skutečně reprezentativního a smysluplného a tím celý ten podnik zabít, protože to nikoho nebude zajímat. Nebo naopak vybrat to nejhorší ze dna českého rybníčku a vyslat někoho z takových osobností, jakými jsou Shopaholic Adel, Marcus Revolta, nebo Psychopat Bejr a královsky a švejkovsky se bavit nad tím, jak jsme to všem natřeli. Co myslíte? Napište nám do komentářů. Já osobně hlasuji pro možnost spatřit taneček Shopaholic Adel ve stavu beztíže.

S citronem, nebo bez? To je oč tu běží! Plánovaná snížená sazba DPH 12 procent má být při prodeji kohoutkové vody za předpokladu, že nebude ochucená například šťávou, sirupem nebo přidaným ovocem, vyplývá z návrhu vládního konsolidačního balíčku. A to znamená, že když vám číšník hodí do sklenice plátek citronu, bude nápoj rázem o 9 procent dražší. Tak si to při objednávce dobře rozmyslete.

A pojďme konečně k tomu, co vás stejně zajímá nejvíc, a to jsou zprávy z bulváru.

Alena Šeredová si vzala miliardáře, dědice automobilky Fiat a české bulvární plátky z toho týden žily, ale není to jediná svatba uplynulého týdne. Do chomoutu totiž vlezl i někdejší druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. My jim přejeme všechno nejlepší do společného života, hodně lásky a tak. Tak už je ten náš svět zařízen, že láska vždycky svede tyhle druhy lidí, spřízněných duší k sobě – krásky a miliardáři, to k sobě tak nějak patří. Autor tohoto článku se pokusí nemyslet na známý výrok Woody Allena o tom, že „manželství je pokus vyřešit ve dvou problémy, které by člověk sám nikdy neměl,“ a prostě oběma dvojicím popřeje mnoho štěstí.

Skupina J.A.R. vydal novou desku. Jmenuje se Ježíš Kristus Neexistus? A je prostě skvělá. Tahle parta je prostě nesmrtelná.

Na stránky bulváru se vloudil s nějakými svými moudry exprezident Zeman. Nikoho to nezajímalo.

Přišlo léto a s ním i bouřky. Z takových zpráv i vy sami jistě poznáte, že s letními teplotami do našich krajů dorazila i všudypřítomná okurková sezóna. Společně se tak můžeme těšit na investigativní pátrání po čerstvě nasbíraných koších hub, po vybuchujících zapalovačích za okny aut a samozřejmě i smažení vajec na kapotách. A bude to krásné, jako každý rok.

Tak to by pro dnešek stačilo, žejo.