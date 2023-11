GLOSA | Události Petra Nutila: Dominik Feri míří za mříže, Matthew Perry do nebe

Samozřejmě se vyrojila spousta komentářů na všech stranách, třeba Karel Schwarzenberg se v reakci na Feriho proces nechal slyšet, že mu Dominka líto (těch slečen asi ne) a že žádná justice není podle jeho zkušenosti zcela nezávislá. Co tím chtěl říct, nevíme. Ale snad by bylo k tomu neříkat už nic.

Téma Feri bych ale já rád uzavřel jednou podstatnou věcí. Totiž nebojácnou a nezávislou novinářskou prácí Apoleny Rychlíkové a Jakuba Zelenky na webu Deníku N a Alarmu, kteří Feriho kauzu zpracovali a tím spustili i vyšetřování. Ukazují roli, jakou mohou hrát malá nezávislá média, jak podstatné otázky dokážou otevírat a dotáhnout do konce. A já mám za to že je zaprvé potřebujeme a zadruhé si zaslouží naši podporu. I tu vaší. Díky.

Neméně podstatné je, že uplynulo 105 let od založení Československa. Moc rád bych naší republice popřál všechno nejlepší a dodal, že bych byl rád, aby ostrý vichr světových událostí byl k té naší zemi v příštím století o něco shovívavější, než jak tomu bylo ve stoletím předcházejícím.

V souvislosti s nedávnými útoky Hamásu proti Izraelcům a následné izraelské vojenské reakci stoupá napětí i mimo blízký východ. A tak nejen v Evropě znovu bují antisemitské nálady, jak na sociálních sítích, tak i ty skutečné verbální i fyzické. Tak třeba v oblasti ruského severního Kavkazu, v Dagestánu, se srotil dokonce dav, který hledal cestující z Tel Avivu židovského původu, pronikl na letiště a chystal se je lynčovat. Lidé v Německu, Francii či Británii znovu vyšli do ulic, aby vyjádřili solidaritu s Palestinci v Pásmu Gazy a volali po zastavení izraelské ofenzivy proti islamistickému hnutí Hamás. Tak asi takhle. Solidarita s civilisty je naprosto v pořádku, podpora teroristů je opovrženíhodná. Přihlížet pokusům o pogromy na (jak jinak) civilistech by mělo být v jakékoli části světa zcela a bez debat nepřípustné, a to bez ohledu na víru, rasu nebo nacionalitu. A já bych se fakt docela rád dočkal světa, ve kterém už nebude záležet na tom, kde se kdo narodil a kde solidarita nebude platit jen pro někoho.

Zemřel Matthew Perry, který ztvárnil roli Chandlera Binga v legendárním sitcomu Přátelé. Ta se nakonec stala jeho životní rolí. Potýkal se s mnoha vnitřními démony a závislostmi, a to nejlépe jak uměl a zvládal. Je mi to upřímně líto, Chandler byl moje nejvíc nejoblíbenější postava z Přátel, už jen pro jeho věčný a břitký sarkasmus, ironické verbální kousání, za kterým jeho postava skrývala svou citlivost a jemnost. A takový byl i v životě. A chce se mi věřit, že za ty desítky milionů úsměvů, které za svou televizní kariéru rozsvítil na tvářích diváků, zamířil do nebe tou nejkratší cestou. Budeš nám tu chybět, Mattmane.

Děsivých zpráv už bylo dost. Pojďme na ty zábavnější.

Média od sebe celý týden opisovala zprávu o tom, že zvíře, které žije na louce pod skalami v oblasti zálivu Moray Firth na severu Skotska, označila britská média za nejosamělejší ovci v zemi. Zajímavé na tomhle omílání článků z britského bulváru bylo snad jen to, že se třeba Novinky pokusily o kreativu a popsaly ovci jako Bééznadějně osamocenou.

Když jsme u těch přetisků britského bulváru, českými médii proběhl ještě jeden příběh. Padesátiletý Turek si při popíjení s přáteli odskočil do lesa, aby se následně připojil k pátracímu týmu ve snaze nalézt pohřešovanou osobu. Až po několika hodinách zjistil, že oním hledaným je on sám, a to proto, že své ženě nebral telefon, což v ní vyvolalo strach, a tak zalarmovala policii. Takže si z toho pánové vemte ponaučení. Své ženě je nutno vzít telefon vždy a za všech okolností, a to ihned. Vypnuté zvonění – jak už asi mnozí z vás vědí - neomlouvá.

Každopádně obě předchozí zprávy ukazují totální bídu českých bulvárních novin a zoufalý hlad po zprávách, které by mohly předhodit čtenářům. Zjevně se v českém bulvárním rybníčku nic neděje, co by stálo za zmínku. Teda sorry, kromě dalších a dalších k nepřežití nudných rozborů šatů, bodování a tanečků ve Stardance. Ach, povzdechám si nad vzpomínkou na zlaté časy šéfredaktorství Pavla Novotného v jednom z bulvárních plátků, kdy se ještě prováděla investigace, a kdy jeden dobře mířený objev bulváru dokázal celebrity nejen prodávat, ale i rozvádět. A tak volám – Pavle, vrať se!

Tak to pojďme uzavřít. Nejlépe nějakým HLP. Nevíte, co to je? Tahle zkratka se mezi novináři používá docela často, jde totiž o Hluboký Lidský Příběh. Tentokrát se do HLP dostal bývalý prezident Miloš Zeman tím, že mu čínské velvyslanectví poslalo dárek, hromadu jídla bůhví za jakého bistra. „Byl to skutečný hodokvas“, zamáčkl si slzu exprezident před fotografy. Sorryjako, ale kdejaká pseudocelebrita z Instagramu je na tom o dost líp při svých propagacích. A nemyslím si, že by takhle tancovali kvůli Kuřeti Kung-Pao a porci knedlíčků. Pan exprezident je zjevně rád za každého, kdo si na něj ještě vzpomene, to se dá pochopit. Ale proč mu u toho panáčkují novináři, teda nechápu.

A to by pro dnešek stačilo. That's all folks!