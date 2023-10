GLOSA | Události Petra Nutila: Ignorace Okamury, auto zadara, čekání na palestinského Godota a objímání Řípu

Izrael se chystá na pozemní operaci v pásmu Gazy, aby dopadl a potrestal strůjce a pachatele nedávných teroristických útoků a aby mimo jiné osvobodil unesená rukojmí, jež do Gazy hamás zavlekl. Izrael se přesto snaží uchránit místní civilisty pomocí letáků shazovaných ze vzduchu je varuje, že „každý, kdo se nepřesune na jih, může být považován za spolupachatele teroristické organizace.“ Obyčejní Palestinci by toho mnohdy rádi využili a snaží se opustit oblast budoucích bojů, kdyby jim v tom Hamás nebránil třeba zatarasenými silnicemi.

Lidí se i tak snaží zachránit sebe, své děti a rodiny. „Od začátku současného krvavého konfliktu mezi Hamásem a Izraelem muselo své domovy opustit asi 1,6 milionu lidí,“ uvedl Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Zástupce radikálního hnutí Hamás prohlásil, že nebude diskutovat o osudu unesených a zajatých izraelských vojáků, dokud Izrael neukončí to, co Hamás nazval „agresí“ v Pásmu Gazy. Hm, stěžovat si na Izraelský zásah a nazývat jej agresí poté, co bojovníci Hamásu povraždili víc než tisíc civilistů, je zhruba stejně chytrá mentální kostrukce, jako se divit pobodání od vos poté, co jim klackem šťourám do hnízda.

Mezitím v mnoha evropských městech probíhaly protesty příznivců Palestiny proti Izraelským zásahům. Třeba v Londýně vyšly do ulic desítky tisíc lidí a požadovali, aby Izrael zastavil bombardování Gazy.Což by se dalo i pochopit, kdyby od těch samých lidí alespoň někdy někdo vystoupil proti fanatikům Hamásu, nebo alespoň odsoudil teror na Izraelských civilistech. Ale to se asi zjevně nikdy nestane. Na tohohle Godota čekáme dál.

Tak pojďme dál.

Vláda přežila další pokus o vyslovení nedůvěry. A jak by asi řekl Václav Klaus, kdyby byl ještě příčetným pravičákem, bylo to zcela prázdné a falešné, myslím především vystoupení opozičních ANOistů a SPD. Víc než cokoli jiného, mi tenhle pokus připomínal jakési podivné rétorické cvičení bez obsahu, bez skutečných důvodů a motivací. Nebudu to tu dál rozvádět, nakonec jsem o tom psal už tady. Jen dodejme, že jeden ruský režisér prý kdysi řekl, že nejsou velké a malé role, nýbrž jen velcí a malí herci. V tomhle ohledu jsme viděli vystoupení nejen malých, zmatených, ale hlavně herců, kteří jsou zcela mimo hru i scénář.

Ve Sněmovmě se ale děly i jiné věci, třeba se poslanci ANO tak dlouho oháněli kauzou Dozimetr, až vyplavalo, jak moc je do něj zamotaná jejich Jana Mračková Vildumetzová. Teda ne že by se o tom už nevědělo od doby, co se objevily fotky z její svatby, kde ona i její muž spolu s Babišem křepčí bok po boku s Nemrahem Zakariou, jedním z obviněným z Dozimetru, kvůli čemuž ona sama musela rezignovat na místopředsedkyni sněmovny. Pak se teda ještě ukázalo, že jí tenhle pán dával na kampaň auto zadara, a tak podobně, protože ona Nemraha nezná a je jen a jen vinou jejího manžela, že ho měla na svatbě, za komtra dítěte, to auto nechtěla a bydlení v Praze už vůbec ne. A lidem, voličům ANO je to stejně fuk. Směšné, absurdní.

Zhruba stejně tak, s jakou naléhavostí předseda SPD Okamura opět vyzval hnutí ANO k bližší spolupráci a to ho opět okázale ignorovalo. Okamuru už zjevně opoziční nicnedělání už nebaví a tak se netají ambici být v příští vládě a jak sám říká, chce „zjednat znovu pořádek tak, aby český občan byl na prvním místě.“ Milý Tomio, v tom je možná ten problém, že touhle tvou zaťatostí odháníš i tak prodejné a ohebné ANOisty. Někdo ti to musel říct, budou se s tebou bavit jen tehdy, až ti dojde, že tu nejde o hájení zájmů českých občanů, ale zájmů pana majitele a jeho Agrofertu. Sorryjako.

No a když jsme u těch absurdit.

Dan Landa svolal příznivce a spolu obejmuli horu Říp. Ano, slyšíte správně. Udělali lidský řetěz a obejmuli horu praotce Čecha, protože vlastenci, voe. Hele, nechci vám do toho mluvit, ale tohle už dávno vymysleli Poláci. V roce 2017 se jich statisíce zapojili do lidského řetězu na hranicích, aby modlitbami ubránili zemi před islámem. Před čím chce Čechy bránit Landa, nevíme, nicméně se dá předpokládat, že jeho řetěz se ve výsledku stane zhruba stejně účinný, jako řetěz polský o pár let dříve. Ale nic proti tomu. Ať se každý drží za ruce s kým, pro, či proti komu kdo chce. V jednom i druhé případě je hezké už jen to, že se lidi zvedli, šli na čerstvý vzduch a měli trochu pohybu. Lepší než sedět u telky, pít pivo a koukat na fotbal, žejo.

Farář v Kurdějově na Břeclavsku dětem dvakrát rozkopal vyřezávané dýně u kostela, označil je za symboly zla a satanistického svátku Halloween, který se podle jeho vyjádření zrodil ve zpohanštělém současném světě jako protiváha blížících se svátků Všech svatých a Dušiček. No, ještě dobře, že podobní lidé už nemají v naší zemi skutečnou moc, protože by se stejným svatým zápalem brzo bojovat proti nevěřícím, nebo je rovnou posílat na hranice. K tomu si pojďme závěrem říct jednu podstatnou věc, která si zaslouží vlastní odstavec.

V životě potkáte spoustu lidí, kteří vám budou tvrdit, že vědí, jak se věci mají a jak by měly být. Třeba proto, že se o tom dočetli v nějaké knize. Je úplně jedno, jak se ta kniha jmenuje, tak či tak by podobným bojovníků za jednu jedinou pravou víru stálo za to doporučit, ať si těch knih přečtou víc, než jen jednu. A kromě toho, prý je pro ty, co ničí dětem radost, je v pekle vyčleněný speciální kotel. Z vydlabané dýně.

A to by asi pro dnešek stačilo.