GLOSA | Události Petra Nutila speciál: Flanelový nářez kočičí prackou. Babišovu prohru způsobily tyhle fotky

Ale pojďme nejdřív ke kontextu a faktům.

Petr Pavel vyhrál první kolo o nějakých 22 tisíc hlasů a tak se mohlo zdát, že druhý v pořadí Babiš je vlastně velmi na dosah. Asi ho mohlo varovat, že už v tom prvním kole získal Pavel 1349 obcí a měst, kde před pěti lety v prvním kole zvítězil Miloš Zeman, že se k němu přelije mnoho hlasů dalších kandidátů a že tak nějak nebude moc kde brát. Teda pokud generálovi neodežene voliče, sobě nenažene lidi, kteří u voleb nebyli atd. Prostě tahal za o dost kratší konec provazu.

A tak Andrej Babiš hned vyrazil do útoku, tvrdě, hnusně a nekompromisně. A dělal co se dalo, mluvil s každým, kdo mu mohl přinést i jen pár hlasů, plácal nesmysly o sto šest a ta jeho kampaň začala být čiré zoufalství nekonzistence a chaosu. Vlastně ale můžeme říct, že byla přesně taková, jaký byl kandidát. A tak mu nepřišlo nic divného na tom v pár dnech po sobě kajícně navštěvovat kostel a prosit Pražské Jezulátko o podporu, pak se lísat ke stalinistovi Skálovi, přeskakovat na antisystémová témata, neustále strašit válkou a zároveň se zaklínat mírem a tak.

Ve finále tuhle svou snahu korunoval naprostým majstrštykem, když se pokusil v posledním tažení namotivovat své příznivce výzvou, ať si na něj jsou vsadit, ačkoli v té době už jeho kurz na prohru byl jedna ku dvanácti, protože když vyhraje, z jedné vsazené tisícovky jich udělá dvanáct. Ano, dalo by se říct, že pitomci, kteří mu na skočili, si nepochybně zaslouží přijít o své peníze, ale o to tu nejde. Nejenomže z pozice autority vyzýval k hazardu, přestože musel vědět, že jen zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ale navíc tím zcela popřel i svoje bazální volební heslo o tom Babišovi, co pomáhá lidem. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Po prohraných volbách se strhla vlna pláče lidí, kteří výzvu pana předsedy vyslyšeli a začali chtít svoje peníze zpátky, pochopitelně.

Takže suma sumárum.

Babiš z jisté části odehnal svým chaosem i voliče z prvního kola. Získal pár nových, ale nepomohlo to. Mohli bychom z toho vinit špatný marketing, nekonzistentnost, nebo třeba to, že už jen málokdo soudný je schopen znova uvěřit Babišovi nos mezi očima. Ale nám se podařilo jiné, zcela zásadní odhalení, které dává celým prezidentským volbám úplně jiný rozměr.

A ano, jde o spiknutí. Ale důvod Babišovy prohry je krystalicky čistý.

Z analýzy všech dostupných volebních dat, utajovaných zpravodajských svodek a přesunů voličského jádra jasně vyplývá, že výhru PP a prohru AB způsobily tyhle dvě fotky.

Že na nich nevidíte nic divného?

Tak se zadívejte na ty kočky na titulní fotografii. Ta u Petra Pavla je úplně v klidu, sálá z ní lidskost a pohoda, zatímco ta u Andreje Babiše se vzpouzí, je rozmrzelá, vystresovaná a vystrašená. A fakt se nechce fotit s tím divným chlapem, kterému jí posadili do klína. Objevily se i zvěsti, že pár hodin po tomhle focení s Babišem spáchal onen kocour sebevraždu, ty se ale později ukázaly jako dezinformace. Nicméně už se taky ví, že na tuhle návštěvu nevzpomíná docela rád.

A nemyslete si, kočky si to řeknou. A když si kočka něco usmyslí, taky to tak je a bude. Sami to asi víte, jestli jste někdy nějakou měli, určitě víte, o čem je řeč. Lidé jsou otroci svých kočičích pánů a poslušně vykonávají jejich vůli. Už to chápete?

Je to kočičí spiknutí.

Proti Babišovi.

A na svou vlastní duši přísahám, že nic z výše řečeného jsem si nevymyslel, ale naopak všechno jsem konzultoval s tím tvorem nejpovolanějším. Mojí Mickou. A naprosto odmítám, že by na mě činila jakýkoli nátlak, vyhrožovala mi, podplácela a tak. Vše, co jsem napsal, jsem napsal zcela dobrovolně, nezávisle a objektivně.. Tak už mě přestaň škrábat, ty potvoro!