GLOSA | Události Petra Nutila: Vémola a jeho tygři, nepoplivaný Babiš v metru a Zemanovi veksláci

Nic není totiž ostřejšího než naštvaný Terminátor! Ano, je to tak. Pod delší době tu máme opět fightera Karlose Vémolu. Tentokrát ne proto, že by byl viděn v pochybné společnosti nějaké plastikové krásky, ale kvůli něčemu mnohem horšímu. Vémola se totiž podle policie měl dopouštět kšeftování s chráněnými bílými tygry. Informoval o tom web Extra.cz, podle něhož je sportovec obviněný z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a hrozí mu za to tři roky vězení. Gratulujeme a zařazujeme Karlose do síně slávy slavných chovatelů a guruové vkusu, jakými byl třeba Ivan Jonák, hýčkající si krokodýla, nebo Radovan Krejčíř se žralokem v obýváku. Terminátor se samozřejmě obvinění z jakýchkoli nekalostí naštvaně brání a přitápí pod kotlem na svém Instagramu. My mu držíme palce, už jen proto, aby ho nezavřeli a on si konečně mohl nechat v té dlouho slibované odvetě znovu naložit od bijce Végha. Tak na to, milé policisté, prosím, myslete.

Když jsme u těch tygrů. V Indii se prý říká, že lepší stát tváří v tvář tygrovi, než politikovi. Kdo ví, co je na tom pravdy, nicméně mnoho Pražanů v minulém týdnu tuhle báječnou možnost mělo. Totiž stala se naprosto neočekávatelná a zásadní věc. Babiš jel metrem. A přežil, jak se neopomněl pochlubit na svých sociálních sítích, dokonce se dal i slyšet, že na něj nikdo neplival. A to je dobře. Posíláme od nás z redakce srdečný pozdrav a poděkování všem lidem, kteří Andreje ten den potkali a svou slinu polkli, přestože jsou si vědomi, co všechno tenhle pán provedl s touhle zemí. Díky, Praho!

Jaroslav Foldyna se v rozhovoru pro jedno nejmenované médium fakt rozjel. Jestli měl dvojku v žíle jako obvykle, jak se o tom spekulovalo na Twitteru, nevíme. Nicméně si váženým čtenářům dovolujeme nabídnout křesťanský pohled na tuhle problematiku. Spojovat se s ďáblem není rozumné. Ä to hlavně proto, že už je poražen. Přemohl ho Ježíš na kříži a ďábel o tom ví. Ví, že v boji nemůže zvítězit. Říkám to proto, že ďábel je již poražený. Tady nejde o to bojovat s ďáblem, abychom ho porazili, ale bojujeme s ním proto, abychom ukázali, že je poražen. A to by se dalo vzkázat jak Foldynovi, tak i předtím blahé paměti třeba Paroubkovi, který se byl taky ochoten spojit i s mimozemšťany a to jen proto, aby se o několik okamžiků poté odebral do věčného zapomnění. Tak snad to tady bude stejně.

Statistika ukázala, že ve Spojených státech za dosavadní dny roku 2023 zemřelo rekordní množství lidí při hromadných střelbách. Aktuálně se střelby dějí zhruba jednou týdně. Masakry si během 111 dnů vyžádaly 88 životů při 17 tragédiích. Kolik ještě nevinných lidí bude muset umřít, aby si američtí zákonodárci uvědomili, že prodat zbraň každému hejhulovi bez kontroly jeho psychického stavu nebo mentálních schopností není úplně fajn nápad, nevíme.

Na ruský Bělgorod shodilo omylem ruské letadlo bombu, přičemž došlo k poškození obytných budov a tak. Nikoho, kdo někdy viděl ruský fim Svéráz národního lovu, tahle zpráva nemůže překvapit.

Počet krádeží v obchodech loni meziročně stoupl o 47 procent na 33 000, vyplynulo ze statistik společnosti M2C, která zajišťuje ostrahu obchodních řetězců a center. Zda je to proto, že na Čechy natolik dolehla ekonomická tíseň, nebo zda se rozhodli následovat příklad těch nahoře, zpráva neuvádí.

Médii proskočily fotky z otevírání ex-prezidentské kanceláře Miloše Zemana. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, nakonec Václav Havel má svou knihovnu, Václav Klaus Institut. Obecně k dobrému bontonu patří, že exprezidenti udržují svůj odkaz formou sobě vlastní i poré, co nejvyšší ůřad v zemi opustili. No a tak i Miloš Zeman otevřel svou kancelář, kde by se měl podle svých souputníků Mynáře a Nejedlého setkávat se svými přáteli. Kdyby vás to zajímalo, tak to místo je v Jaselské ulici v Dejvicích a bývalý prezident bude úřadovat v místnosti, který je předělanou ložnicí původního bytu. Na tom by asi taky nebylo nic extra, kdyby se celý ten prostor nenacházel v prvním patře bez výtahu, což znamená vcelku potupnou přepravu bývalé hlavy státu vynášením ochrankou, což nakonec novinářům bylo názorně předvedeno při slavnostním otevření.

Martin Nejedlý však poněkud vyvaleným divákům tohoto nedůstojného aktu sdělil, že se prostory budou přebudovávat a nakonec to bude hezké a důstojné. Tak jo, to nás trošku uklidnilo. I když, věřte tomuhle člověku i dobrý den, žejo…

Nicméně je třeba říct jedno. Veksláci kolem Zemana, kteří deset let okupovali Pražský hrad, i tímto svým krokem nadmíru prokázali, že nemají ani promile rozumu, vkusu a nakonec i soudnusti, protože vystavit podobnému veřejnému ponížení bývalého prezidenta, to fakt chce notnou dávku ignorance.

Je to vlastně docela smutná podívaná. Člověk by si mohl pomyslet, že i tyhle post prezidentské symboly, jakými jsou jednou knihovna, podruhé institut a potřetí kancelář v ložnici, vlastně docela věrně vystihují jednotlivá prezidentství. Dalo by se uvažovat i nad tím, zda je parta kolem Zemana fakt tak neschopná a ignorantská, nebo je jim to jen prostě všechno jedno. Na to se však odpoveď nedozvíme.

A přestože nepatřím k fandům Miloše Zemana, z celého srdce se obracím na Vráťu a Martina, aby nebohého imobilního prezidenta už konečně přestali týrat svými nápady.

A to by pro dnešek stačilo. Tak čau zase za týden.