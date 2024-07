KOMENTÁŘ | Biden na pokraji sil: Jeho tvrdohlavost může být hrozbou pro budoucnost

Politická kariéra amerického prezidenta Bidena byla skutečně bohatá. Ve svých nejlepších letech dokázal spolehlivě fungovat, více než 36 let působil jako senátor za stát Delaware a dalších 8 let jako viceprezident ve vládě Baracka Obamy. Jakmile usedl do Oválné pracovny, začal uklízet po svém republikánském předchůdci Donaldu Trumpovi. Vrátil Američany nejen do Pařížské klimatické dohody, ale také do centra Severoatlantické aliance. Na rozdíl od Trumpa byl na cestě udělat Ameriku „znovu velkou“.

Nyní je mu téměř 81 let a míří ke konci své politické kariéry – nebo by alespoň měl. Po jeho konci volají dokonce i někteří politici Demokratické strany, od nichž by na adresu demokratického prezidentského kandidáta neměla padnout žádná nepěkná slova. To však není Bidenův případ. Někteří mocní demokraté už mu vyčítají, že není schopen zastávat úřad jednoho z nejmocnějších lidí na světě další čtyři roky. Podle nich výrazně upadly prezidentovy kognitivní schopnosti, což je na řadě projevů velice dobře patrné.

Kritici upozorňovali, že Biden musí washingtonský summit NATO zvládnout s naprostým přehledem a bez zaváhání. Namísto toho se ale nevyvaroval závažných chyb, které mohly mít závažné diplomatické dopady, pokud by ostatní strany jeho přeřeky nechápaly tak dobře, jako je pochopily. Například ukrajinský prezident Zelenskyj přestál se zmateným úsměvem moment, kdy ho Biden při uvádění na pódiu zaměnil za jeho úhlavního rivala, ruského prezidenta Vladimira Putina.

Tím to ale neskončilo, o pár hodin později označil svou viceprezidentku Harrisovou za jeho vlastního úhlavního rivala Trumpa.

Jedním z důležitých demokratů vyzývajících Bidena k odstoupení je Seth Moulton ze státu Massachusetts. „Tady nejde o minulost. Tady jde o budoucnost. Líbí se mi, co Joe Biden udělal v minulosti jak v Bílém domě, tak v Senátu, ale otázkou je, zda dokáže porazit Donalda Trumpa do listopadu a samozřejmě zda dokáže sloužit další čtyři roky jako vrchní velitel,“ zdůraznil podle amerického listu New York Times.

Obavy o správné fungování kognitivních funkcí amerického prezidenta navíc posilují instrukce s fotografiemi interiérů míst konání, které podle zjištění agentury Axios Biden dostává. Konkrétně šlo o obrázky pódia ze zákulisí a z hlediště, aby měl prezident přehled, kam má jít. „Běžte na pódium,“ stálo na papíře.

Mnozí američtí voliči jsou prý nejen zděšeni stavem, v jakém se Biden nachází, ale vadí jim i to, že mají na výběr pouze mezi současným prezidentem a extremistickým exprezidentem Trumpem. Hrozí nízká volební účast, kdy voliči prostě nebudou souhlasit ani s jedním z kandidátů a raději k volbám vůbec nepůjdou.

Jeden z nejmocnějších mužů planety by kvůli nízké účasti měl historicky mimořádně slabý mandát. To bude hrát do karet největším americkým rivalům v Moskvě, Pekingu a Teheránu. Amerika bude oslabena jak uvnitř, tak navenek, a toho se obává každý spojenec v NATO a v Indopacifiku. Slabé USA posílí pozici všech rivalů Washingtonu, a tím oslabí bezpečnost všech spojenců.

Joe Biden má za sebou úspěšnou politickou kariéru. Ne nadarmo se říká, „v nejlepším přestat“. Šéf Bílého domu by však skončil později, než by bylo nejlepší. Zdá se, že jeho kognitivní funkce jsou na minimu a rozhodně ne na takové úrovni, aby zvládl jednu z nejtěžších funkcí na světě po další čtyři roky. Lépe řečeno – zvládne to, ale Amerika bude mít viditelně nemocného, oslabeného a skutečně starého prezidenta – pokud Biden dostane druhé funkční období, dokončí ho v 86 letech.

Putin a Si Ťin-pching se na takovou situaci zpoza Atlantiku, respektive Pacifiku, jistě těší. Slábnoucí prezident Biden vysílá do světa jasný signál, že Spojené státy také upadají a jejich evropští spojenci se na ně nemohou spolehnout.