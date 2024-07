KOMENTÁŘ | "Chtěli něco slyšet, prostě!" Eroze Varšavské smlouvy započala před 35 lety

Stejně jako v předešlých zápasech na tomto evropském šampionátu tak ani tentokrát ve čtvrtfinále fotbalisté Anglie nikterak fotbalovou veřejnost svým výkonem neoslnili. Po většinu duelu se Švýcarskem se jednalo z obou stran o statické taktické šachy, přičemž se na první gól čekalo až do 75. minuty. To otevřeli skóre Švýcaři zásluhou Embola, ovšem jen pět minut na to se Angličanům podařilo srovnat díky Sakovi. I třetí čtvrtfinále tak šlo do prodloužení a stejně jako páteční duel Portugalska s Francií, tak i tentokrát nakonec o postupujícím musely rozhodnout penalty. Ty i díky Akanjiho neúspěchu zvládli Angličané, kteří se tak radovali z prvního postupu přes penalty na velkém turnaji od roku 1996.