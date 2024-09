KOMENTÁŘ | Výsledek války na Ukrajině určí podobu budoucích vztahů mezi Ruskem a Západem

Že budou diplomatické vztahy mezi Kyjevem a Moskvou do značné míry zpřetrhané ještě po dlouhá desetiletí, je jasné. Roli už ani nehraje možnost, že by Ukrajina Rusku podlehla úplně a přestala existovat jako suverénní stát; záleží spíše na tom, kam se po skončení války její vedení přikloní – a toto vedení bude již patrně bez Volodymyra Zelenského. Už podle zkušeností z minulosti je klidně možné, že Ukrajina skončí jako proruský satelit, podobně jako Bělorusko.

Tento výsledek války na Ukrajině je pro západní spojence asi nejděsivější: Ukrajina v ruské sféře vlivu znamená nejen zmizení „páky“, kterou Západ na Rusko má, ale také bezprostřední ohrožení bezpečnosti Evropy. V tom nejděsivějším scénáři se Ukrajina stane přívěškem Ruské federace a skvělým odbytištěm pro levné čínské výrobky – čili ohrožením samostatnosti některých evropských zemí a evropské ekonomiky.

Existuje ale i varianta, že Ukrajina neprohraje a dokáže získat minimálně některá z území, které Rusové za posledního dva a půl roku obsadili. Poté bude iniciativa především na ní – právě Kyjev nastaví své budoucí vztahy s Ruskem i Západem, obhájí suverenitu a územní celistvost, a jeho role v globálních mezinárodních vztazích bude úplně jiná.

Klíčová je linie Moskva-Washington

Jelikož se nacházíme v novodobé studené válce, klíčové jsou opět vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Ať to s Ukrajinou dopadne jakkoli, hlavní slovo budou mít dvě bývalé supervelmoci. Ty spolu vedou vleklý konflikt už od konce druhé světové války, pouze s drobnou přestávkou mezi lety 1991 až 2008.

Nutno podotknout, že obě velmoci byly vždy poměrně „rozumné“. Kubánskou raketovou krizi z 60. let vyřešily díky uvědomění vzájemně zaručené destrukce. Války v Koreji a ve Vietnamu proběhly prakticky bez americko-sovětského střetu – až na malý počet výjimek.

Za posledních téměř osmdesát let se ukázalo, že Spojené státy a Sovětský svaz/Rusko proti sobě nehodlají jít do horké konfrontace. Obdobně to zřejmě dopadne i po skončení války na Ukrajině. Washington se zachová typicky – postupně otevře všechny diplomatické kanály s Moskvou, která učiní totéž. Nějakou dobu budou doznívat západní sankce, ale pokud se Moskva bude chovat „normálně“ – tj. nebude napadat sousedy – tak i ty jednoho dne skončí.

Opačný případ je ale ruské vítězství na Ukrajině. Takříkajíc studená válka by pokračovala minimálně po několik dalších desetiletí a horká konfrontace dost možná bude nevyhnutelná. To je však hudba velmi vzdálené budoucnosti.

Vítězství Ukrajiny je dnes záležitostí měsíců, možná pár let. Rusové se pro vítězství budou muset snažit dlouhá léta, protože ukrajinský odpor zdaleka neskončí ani po případném dobytí Pokrovsku a dalších měst při současné frontové linii.