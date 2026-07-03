Policie prověřuje primáře z Děčína. Nahlásila ho nemocnice

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. července 2026 18:41

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Severočeští policisté se zabývají případem primáře děčínské nemocnice, na kterého nadřízení podali trestní oznámení. Lékař je hned v několika případech podezřelý z vraždy. Na případ upozornila televizní stanice CNN Prima News

Děčínská nemocnice nejprve nařídila interní šetření, které podle dostupných informací odhalilo závažná pochybení. Primář údajně podával některým hospitalizovaným pacientům nedovolené množství opiátů. Nyní už se věcí zabývá policie. 

"Podání jsem vyhodnotil a věc jsem postoupil policii k prověření. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách," uvedl státní zástupce Vladimír Jan pro CNN Prima News. 

Zástupci Krajské zdravotní, která provozuje nemocnici v Děčíně, stručně sdělili, že spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Žalobce potvrdil, že případ se týká většího množství poškozených. "Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc," dodal Jan.

Případ již zaznamenala i Česká lékařská komora (ČLK), která ale není součástí vyšetřování. "Nevidíme do spisu, takže to nejde komentovat. Mohu jenom říct, že proti panu primáři u České lékařské komory neprobíhá žádné vyšetřování," konstatoval mluvčí komory Michal Sojka.

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Zdroj: Libor Novák

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