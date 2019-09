Nejlepší dabing: Cenu Františka Filipovského získali David Novotný a Tereza Bebarová

"Já jsem ten film samozřejmě znal a těšil jsem se na ten kulomet, protože mám radši, když věci odsejpají. Je to taková výzva a tam je veledůležité, aby to bylo dobře připravené, dobře upravené a měli jsme na to čas," uvedl Novotný.

Bebarová byla oceněna za roli Enid Blytonové představovanou herečkou Helenou Bonham Carterovou ve filmu Enid.

Zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu do 15 let věku dítěte "Kouzelný prsten" získal Šimon Fikar za zpívající roli Miguela v podání Anthonyho Gonzaleze ve snímku Coco. Cenu Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla v letošním roce udělil Český filmový a televizní svaz FITES snímku Avengers: Infinity War v čele s režisérem Vladimírem Žďánským.

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování televizního seriálu, kterou uděluje FITES, získal seriál Vojna a mír v režii Jiřího Kodeše. Ocenění za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby, kterou uděluje Město Přelouč, patří snímku S láskou Vincent v režii Martina Těšitele.

Cenu Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů, získali Daniel Čáp a Jiří Kodeš za mimořádnou kvalitu překladu a úpravu snímku Dobré ráno, Vietname. Cena za zvuk dabingu, kterou uděluje Asociace pracovníků se zvukem a Ochranná asociace zvukařů - autorů, připadla filmu Ďáblův houslista a Michalu Zatloukalovi.

Za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu dostal letos cenu, kterou uděluje FITES, zvukař Jiří Moudrý. Ocenění za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu patří hned čtyřem hercům. Jsou jimi Jana Šulcová, Aranka Lapešová, Jiří Klem a in memoriam Václav Postránecký, za kterého cenu převzala rodina. Tuto cenu uděluje od roku 1995 výhradně Prezídium Herecké asociace.

Příznivci dabingu měli i letos možnost elektronicky hlasovat o nejúspěšnější ženský a mužský hlas a rozhodli tak o Ceně diváků za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu. Nejvíce hlasů získali Eliška Balzerová za roli Joan Crawfordové v podání herečky Jessicy Langeové v seriálu Zlá krev I. a Vojtěch Dyk za roli Grinche ve stejnojmenném animovaném snímku.

Ocenění za nejlepší dabing se v Přelouči, kde se herec František Filipovský narodil, udělují od roku 1995. V letošním 25. ročníku se sešlo pro hodnocení 41 snímků a porota posuzovala celkem 102 návrhů.