JazzFestBrno 2021: Další koncerty včetně Marcuse Millera, Davea Weckla a další novinky

Divadlo Husa na provázku se 29. srpna stane Mekkou českého jazzu. V programu nechybí osobnosti jako Jaromír Honzák, Jiří Slavík, Emil Viklický, Yvonne Sanchez, Dorota Barová, David Dorůžka či kapely Muff a Cotatcha Orchestra. Hudební zážitky navíc doplní výstava dvorního fotografa festivalu Martina Zemana a další doprovodný program. „Rozhodli jsme se pro oslavu, při níž se přední představitelé české jazzové scény budou potkávat s našimi fanoušky nejen v klasickém formátu podium-obecenstvo, ale také v neformálních chvílích mezi koncerty. Každý fanoušek si tak může „ulovit“ svého jazzmana a prohodit s ním pár slov,“ těší se umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Hlavní část letošního ročníku pak odstartuje 26. září a potrvá do 16. prosince. Během necelých tří měsíců festival uspořádá přibližně dvacítku koncertů. Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Mistr basové kytary Marcus Miller přijíždí ke svému vůbec prvnímu koncertu v Brně, který ho čeká 11. listopadu v Bobycentru. Miller je považován za jednu z vůdčích osobností jazzové hudby posledních čtyř dekád. Proslavila jej zejména kooperace s jazzovým géniem Milesem Davisem v 80. letech, spolupráce na projektech Davida Sanborna, Luthera Vandrosse, Arethy Franklin a v neposlední řadě i jeho sólová kariéra. Skladatel, producent a držitel dvou cen Grammy, jehož rozpoznávacím znamením je mimo jiné jedinečná slapová technika hry, tvrdil basu i u hudebních hvězd globálního formátu jako Michael Jackson, Frank Sinatra nebo Elton John. Zatím poslední Millerovo studiové album Laid Black vyšlo v roce 2018 a zkušený baskytarista na něm svým nezaměnitelným liberálním způsobem vkusně promíchal R&B, trap, funk a hip-hop s jazzem.

Dave Weckl patří do síně slávy časopisu Modern Drummer, který ho navíc zařadil mezi 25 nejlepších bubeníků všech dob. Kytarista Tom Kennedy si udržuje auru progresivního jazzového tvůrce již od poloviny 80. let. Kariéry obou se prolínají už desítky let a jejich souhra na pódiu je tak dokonale vyladěná. S kapelou nazvanou Dave Weckl / Tom Kennedy Project se představí 17. listopadu v Sono Centru. Rakouský jazzový saxofonista Bernhard Wiesinger nenuceně spojuje originalitu vlastního jazzového jazyka a nadčasový zvuk do homogenní směsi tradice a moderny. Jeho novou kapelu ozdobí 21. listopadu v Divadle Husa na provázku klavírní fenomén David Kikoski. Ve stejném večeru vystoupí i slovenský trumpetista Lukáš Oravec, který se tentokrát premiérově představí se svým novým mezinárodním big bandem vzniknuvším z brněnského jazzového podhoubí.

Pořadatelé festivalu JazzFestBrno před nedávnem oznámili také konání koncertu jubilujícího basisty Vincence Kummera a především zveřejnili řadu nových termínů pro koncerty, které se nemohly z důvodů protipandemických opatření konat dle původního plánu. Na podzim se tak fanoušci konečně dočkají mimo jiné zpěvačky Lizz Wright, kytaristy Billa Frisella, saxofonisty Chrise Pottera, saxofonistky Nubyi Garcii a mnoha dalších. Kdo si nechce jazzový půst prodlužovat až do přelomu léta a podzimu, může se už 30. června vypravit na novou akci nazvanou JazzFestBrno pod širákem. „Jedná se o volně přístupnou jazzovou přehlídku na Moravském náměstí, která nejdříve nabídne prostor talentovanému mládí, aby ji následně zakončil uznávaný zahraniční umělec. Tím bude energický kubánský pianista Harold López-Nussa,“ představuje nový projekt Spilka. Ještě předtím se však příchozí můžou těšit na místní Young Pekáč pod taktovkou Mojmíra Bártka, dále na kapely Point of Few, Kind Images, projekt Event Horizon od Kristiny Barta, uskupení B/Y Organism a swingový band Heart of Dixie. A tím nabídka festivalových aktivit nekončí. Série JazzFestBrno on the Road zamíří 22. června do Kyjova a 27. června do Tišnova. Před pár dny pořadatelé zveřejnili také program zářijových workshopů JazzFestBrno dětem, na nichž se role lektorů ujmou i známí čeští hudebníci. „Během dlouhých měsíců, během nichž se kultura ocitla na černé listině, jsme nezaháleli a abstinenční příznaky z nedostatku živé kultury jsme zaháněli vymýšlením nových cest, jimiž by se festival mohl ubírat. Jak vidíte, program je už teď nabitý a to máme několik překvapení stále ještě v záloze,“ uzavírá Spilka.

JAZZFESTBRNO – aktuální program

22/06/2021 Kyjov

JAZZFESTBRNO ON THE ROAD

27/06/2021 Tišnov

JAZZfESTBRNO ON THE ROAD

30/06/2021 Moravské náměstí

JAZZZFESTBRNO POD ŠIRÁKEM

29/08/2021 Divadlo Husa na provázku

JAZZFESTBRNO 20 let

19/09/2021 SVČ Lužánky

JAZZFESTBRNO DĚTEM

26/09/2021 Divadlo Husa na provázku

Jaroslav Uhlíř 70

Vincenc Kummer 80

28/09/2021 Sono Centrum

BILL FRISELL

04/10/2021 Sono Centrum

ERIK TRUFFAZ QUARTET

18/10/2021 Sono Centrum

CHRIS POTTER TRIO

24/10/2021 Divadlo Husa na provázku

CAMILLE BERTAULT

07/11/2021 Sono Centrum

ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA feat. DAN BÁRTA: 100 LET GUSTAVA BROMA

11/11/2021 Bobycentrum

MARCUS MILLER

15/11/2021 Cabaret des Péchés

KAREL RŮŽIČKA QUARTET

17/11/2021 Sono Centrum

DAVE WECKL / TOM KENNEDY PROJECT

21/11/2021 Cabaret des Péchés

BERNHARD WIESINGER QUARTET FEAT. DAVID KIKOSKI

LUKÁŠ ORAVEC ORCHESTRA

24/11/2021 Cabaret des Péchés

NIKOL BÓKOVÁ TRIO

LIBOR ŠMOLDAS NYC TRIO

28/11/2021 Sono Centrum

NUBYA GARCIA

01/12/2021 Sono Centrum

GOGO PENGUIN

16/12/2021 Janáčkovo divadlo

LIZZ WRIGHT

04/02/2022 Sono Centrum

JACOB COLLIER

09/04/2022 Sono Centrum

DELVON LAMARR ORGAN TRIO

26/04/2022 Sono Centrum

PET METHENY: SIDE-EYE