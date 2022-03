Ve věku 33 let zemřel zpěvák Tom Parker. Prohrál boj s rakovinou mozku

— Autor: Karolína Šerá / EuroZprávy.cz

Dnes v brzkých odpoledních hodinách zemřel ve věku 33 let zpěvák populární britské kapely The Wanted Tom Parker. Hudební skupina to oznámila na svém Facebooku.