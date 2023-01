Přání k narozeninám dorazí do kin už tento měsíc, kdo v něm hraje?

Manžel Simony Babčákové se jmenuje Karel a ztvárnil ho Matěj Hádek. „Je to otec rodiny a zároveň syn Evy Holubové a Jaroslava Duška. Když jsme se bavili o charakteru postavy, paní režisérka mi říkala, že Karel je jako rybička Dory z filmu Hledá se Nemo. Což znamená, že žije v přítomnosti – teď a tady – a pamatuje si všechno asi jenom vteřinu. Je to veselý člověk a díky tomuto přístupu k životu se mu žije mnohem šťastněji, než kdyby volil jinou strategii přežití,“ vysvětlil s úsměvem Matěj Hádek.

Zmiňovanou rodičovskou dvojici, kterou si zahráli Eva Holubová a Jaroslav Dušek, měli diváci možnost vidět už v předchozím filmu této režisérky, v Přání Ježíškovi. „Moje postava je té předchozí z ‚Ježíška‘ více podobná než Jaroslavova. Je to máma milující svoji rodinu, má představu, jak by měla vypadat. Ví přece daleko lépe než samotní synové, jak by se měli chovat, aby byli šťastní. Oni její představy nenaplňují, přesto je na ní skvělé, že se přes to dokáže přenést, je velmi velkorysá a nikdy by vlastní děti nezatratila. Naopak, dokáže je přijmout takové, jaké jsou, a dovede vzít v potaz jejich pojetí štěstí. A to je na ní hezké,“ svěřila se Eva Holubová.

Jaroslav Dušek poodkryl původ názvu filmu. „Můj Arnošt je dědeček. Otec. Manžel Libušky, která slaví 65. narozeniny. Proto se film jmenuje Přání k narozeninám. Je také důchodce, bývalým povoláním policista, který se chopí vyšetřovacích aktivit a občas do všeho vznáší zmatek,“ dodal herec.

Mladší pár ve filmu ztvárnila Veronika Khek Kubařová a Jaroslav Plesl. „Roli Veroniky prý psali Marta Ferencová s Adamem Dvořákem přímo pro mě. Udělali mi tím obrovskou radost. Ve filmu mám dvě děti a bratra Lukáše, kterého hraje Tomáš Klus. Jsem klasická maminka, hodná, dobrosrdečná, milující svoje děti a rodinu. Rodinu, která se přimotá k jiné rodině, a začne se to všechno mlít…“

Jaroslav Plesl ocenil komediální zaměření filmu. „Inženýr Richard Kvíčala je vysokoškolsky vzdělaný člověk, ovšem naprostý diletant v mezilidských vztazích. Není to negativní postava, naopak. Doufám, že bude budit smích. Má pocit, že jedná dokonale, což já si tedy opravdu nemyslím. Je přítelem Veroniky, kterou miluje, a těší se na jejich společný život i s jejími dětmi. Nakonec se ale ukáže, že středobodem jeho vesmíru je on sám,“ objasnil herec.

Snímek Přání k narozeninám, jehož hrdým mediálním partnerem je server EuroZprávy.cz, dorazí do kin 19. ledna.