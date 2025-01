RECENZE: Beast Games od největšího youtubera světa jsou obludnou ukázkou tuposti

Jimmy Donaldson s přezdívkou MrBeast absolutně ovládl YouTube a především jeho algoritmy. Jeho hlavní kanál dosahuje 350 milionů odběratelů, jeho další, na nichž se věnuje reakcím či filantropii, dosahují obdobně mamutích čísel. Začínal komorně ve svém pokoji, zato ale s extrémními výzvami. V téměř 24 hodinovém videu nepřerušeně počítal do 100 000, případně několik hodin sledoval jedno stejné video pořád dokola. Právě tato virální videa jej vynesla do podvědomí. Postupně začal svou tvorbou cílit hlavně na děti. Ovládl poptávku. Šílená, hyperaktivní, dynamicky střižená videa propagoval lákavými titulky a křiklavými náhledovými fotkami.

Svou infantilní tvorbu, jež se postupně stávala čím dál více megalomanskou, si dokonale podmanil doporučovací algoritmy. Prvky primitivně stimulující divácké receptory začalo množství tvůrců kopírovat. MrBeast začal dělat soutěže o astronomické sumy, kdy se lidé naháněli na pustém ostrově, ve vyprázdněném obchodním centru nebo na fotbalovém hřišti. Nejpopulárnější se stala variace her ze seriálu Hra na oliheň. Kromě produkčně robustních ateliérů s přáteli prozkoumával různorodé jeskyně, ukazoval luxusní hotely a dopravní prostředky, případně se nechal na několik dní zakopat pod zem. Z MrBeasta se stala obří značka, jež v současnosti zaměstnává několik desítek lidí.

Donaldson si kolem sebe vytvořil auru dobrosrdečného a obyčejného chlapíka, který nepotřebuje peníze a proto je raději rozdává ostatním. Vždy s dobře zajištěným sponzorem konkrétních videí. Ukázal nové možnosti, jak lze na YouTube ve velkém podnikat a vytvořit soběstačný zábavní průmysl. Na něj postupně navlékl prodej čokolád, burgerů, svačinových boxů a nepřeberného množství merche. Minulý rok se dosavadně nedotknutelný tvůrce stal předmětem kontroverzí. Mezi nimi například nařčení z fingování a inscenování jeho videí, což popravdě mohly přehlédnout skutečně jen děti tvořící drtivou většinu divácké základny, neférové jednání vůči zaměstnancům a především nekalé podněcování dětí k zakoupení produktů formou laciného streamu připomínajícího teleshopping.

Právě se přehrává: Beast Games - trailer Beast Games - trailer Video: YouTube

Minulý rok v březnu bylo oznámeno, že pod hlavičkou Amazon Prime vytvoří desetidílný pořad. Po natáčení se vyrojilo několik negativních ohlasů stran účastníků. Nedostávalo se jim jídla, hygieny či potřebné zdravotní péče při různých zraněních. Vzhledem k divácké základně však ani tato závažná obvinění a předchozí kontroverze, týkající se mimochodem i pedofilního jednání v digitálním světě jednoho ze blízkých spolupracovníků, neznamenají ve vztahu ke sledovanosti takřka nic. Koncept samotného pořadu se nijak neliší od předchozích videí. MrBeast pozval tisíc účastníků, kteří soutěží o pět milionů dolarů. První epizoda vyšla 19. prosince minulého roku, poslední vyjde 13. února.

Většinu účastníků tvoří lidé se špatným sociálním zabezpečením. Dochází k místy nechutné exploataci dělnické třídy, jejichž touha po výhře hraničí s fanatismem. Jistě, nejde o nic, co bychom v předchozích pořadech obdobného střihu neviděli. MrBeast kolem sebe velmi systematicky buduje auru spasitele, neustále rozhazujícího enormní částky, jež mají zamíchat s vývojem soutěže. Ty častokrát participanty vybízí ke zradě svých spoluhráčů. Ve vydaných epizodách se soutěží v primitivních kvízech, hodu míče z velké výšky do kontejneru nebo lezení na věže. Koncept většiny her se odvíjí od psychologických výzev a ohebnosti týmové spolupráce. Prezentovaná hysterie kolem darované Tesly nebo soutěže o soukromý ostrov je výsostně otravná.

Tvůrci přejímají YouTube estetiku. Napětí šponující voiceovery, laciná a na efekt hrající střihová skladba a především neustálé proklamování toho, jak šílený daný pořad je, protože rozdává nejvíce peněz v historii. Jakoby rozdávání peněz bylo tím jediným kapitálem, kterým by se show mohla chlubit. A ono to tak opravdu je. Pořad ztroskotává na zprostředkování hlubších emocí. Uprostřed na povrchní vjemy cílících her zcela selhává ve vytvoření osobních příběhů, jež jsou pro reality show lpějící na zradách a morálních dilematech nezbytné. Takhle totiž celá soutěž působí jako tiktokové video s větším rozpočtem natáhnuté na 40 až 50 minut. Jde o esenciální nepochopení delšího formátu. Nejde o revoluci v televizní, potažmo streamingové zábavě. Jen laciné překopírování prvků z odlišné platformy.

Ospale rigidní formát nemá absolutně žádnou šanci přilákat k MrBeastovi nové zájemce. Pro jeho fandom pravděpodobně půjde o obstojný produkt. Produkt příznačný pro dnešní dobu, kdy je tvorba více než kdy jindy svázaná algoritmy. A když už má největší tvůrce YouTube obsahu na světě možnost vytvořit na nové platformě se značnou záštitou něco nového, ukazuje, že vlastně neumí vytvořit nic jiného než infantilní slátaninu. Samotný Donaldson je necharismatickým moderátorem, jehož absence talentu budí iluzorní dojem autenticity. Je typickou ukázkou internetového věku, kdy slávy dosáhne každý, kdo se štěstím trefí vyprázdněné trendy.

Nelze mu tyto zásluhy ubrat. Jeho úspěch na YouTube vybízí k sociologické studii. Jen těžko jej ale považovat za inovativního tvůrce. Beast Games plně odhalují nekompetenci tvůrčího týmu dělat cokoli plnotučného a cílevědomého. Dočkáváme se pouze materialismem “flexícího” obrazu obludného a zároveň nejpopulárnějšího contentu. Proklamovaná mantra, že díky penězům můžeme tvořit lepší svět pro druhé je jen pustou berličkou pro chladný byznys cílený na děti, díky kterému je MrBeast atraktivní pro velké korporáty. Je však jen otázkou času, než tento ukřičený, bezmyšlenkovitě freneticky přepálený produkt ztratí na relevanci. Dětské publikum zákonitě odroste a nová generace se chytí jiného, pravděpodobně stejně stupidního tvůrce, kterému MrBeast svou stále více vykalkukovanou a neživotnou estetikou prošlapal cestu.

Hodnocení: 10 %

Tvůrci pořadu: Tyler Conklin, Sean Klitzner, MrBeast

Premiéra: 19. prosince 2024

Platforma: Prime Video