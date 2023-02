Streamovací služba SkyShowtime vstupuje do Česka, spolu s očekávanou aplikací na Samsung TV

SkyShowtime dnes začala nabízet služby také v Albánii, Maďarsku, Kosovu, Severní Makedonii, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Cena služby je 179 korun měsíčně. Po omezenou dobu ji SkyShowtime snížila na 89 korun, které bude poskytovatel zákazníkům garantovat i po skončení promo akce. Cena Netflixu začíná na 199 Kč měsíčně, stejně jako u HBO Max, Prima+ vyjde bez reklam na 149 Kč, Voyo na 159 Kč.

Od spuštění služby budou mít Češi k dispozici tituly Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman a Top Gun: Maverick a asi dvě desítky seriálů. Filmové i seriálové novinky mají postupně přibývat.

Služba je k dispozici přímo prostřednictvím webových stránek www.skyshowtime.com a aplikace SkyShowtime na zařízeních s operačním systémem Apple iOS, tvOS, Android nebo Android TV, Google Chromecast, LG TV nebo na vybraných televizorech Samsung.

Nová velká evropská streamovací služba SkyShowtime působí na více než 20 trzích zahrnujících 90 milionů domácností. SkyShowtime nabízí produkci Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios a Peacock. Chce nabízet i vlastní tvorbu a lokální tituly.