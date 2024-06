Týdenní výhled filmů: Epochální western, olympijský dokument a kořeny Tichého místa

Česká kina za sebou mají v co do počtu návštěvnosti nejhorší týden v tomto tisíciletí, pokud samozřejmě pomineme covidovou pauzu. Přišlo do nich pouze 48 tisíc platících. Tento týden má v zásobě prequel série Tiché místo, na kterou u nás v součtu přišlo okolo 100 tisíc diváků. Tiché místo: První den nás zavede přímo na počátek katastrofy, kdy vládu nad světem převzal obří hmyz, před nímž se lidé mohou skrýt pouze tehdy, když jsou absolutně potichu. Původní režisér série John Krasinski přenechal režii Michaelu Sarnoskimu, jenž natočil například meditativní rozpravu o hledání lanýžů Pig. Rozkresluje apokalypticky laděný rušný New York a představuje nové protagonisty, jež dohromady svede osud.

Dánský režisér Michael Noer, stojící například za remakem vězeňského Motýlka nebo nekompromisní rodinnou freskou Před mrazem, natočil naléhavé drama pohrávající si s detektivním žánrem Birthday Girl. Příběh odehrávající se na plavbě zaoceánské výletní lodi předkládá příběh matky, která se rozhodla vzít spravedlnost do vlastních rukou. Původní oslava dceřiných 18. narozenin se mění v noční můru, jelikož ji během plavby někdo údajně znásilnil. Vše navíc komplikuje fakt, že na mezinárodních vodách nepanují žádná pravidla. Matka v podání severské hvězdy Trine Dyrholm jde pátrat na vlastní pěst. Dynamicky střižený a nesvázaně snímaný titul buduje napětí v rytmu neonů a pomalu se zažírající atmosféry.

Francouzská akční komedie Rychle a nemožně je pak svéráznou evropskou odpovědí na zajeté americké akční série. Protagonistou je lehce neohrabaný a nešikovný policista, jehož babičku unese mexický kartel. Začíná závod s časem, kdy musí za krátkou dobu doručit tučné výkupné. Vydává se na zběsilou cestu napříč světem, zatímco se z něj stává nefalšovaný akční hrdina. Autorský dokument japonsko-české režisérky Haruna Honcoop Olympijský mezičas zkoumá odkaz Olympiád v Pekingu, Tokiu a Paříži. Zmíněná města prestižní sportovní akci již zažila a v současnosti se připravují na další ročníky. Esejisticky laděný tvar pátrá po tom, jaký mají sportovní hry vliv na tamní obyvatelstvo, jakou prestiž státu přinášejí a především, co se s mamutími a drahými stavbami děje po jejich uplynutí.

Na plátna se jako režisér po více než 20 letech vrací Kevin Costner. A vrací se ve velkém stylu, s epochálním westernem Horizont: Americká sága, který má být pouze první částí rozsáhlé filmové ságy revizitující mýtus divokého západu a westernového žánru. Autorský a nákladný projekt realizoval především díky popularitě seriálu Yellowstone. Na první pohled riskantní oživení zlatého a v posledních letech zaprášeného žánru staromilského střihu se odehrává během americké občanské války. Costner kombinuje proplétá individuální osudy postav s širokým záběrem běhu dějin. Dává důraz na nádhernou americkou přírodu, vztah k původním obyvatelům a poctivé řemeslo, připomínající časy klasického Hollywoodu.

Právě se přehrává: Horizont: Americká sága - trailer Horizont: Americká sága - trailer Video: YouTube

Novinky na VOD

Na Apple TV+ přichází komorní drama z loňského festivalu v Sundance Fancy Dance. V čele s na Oscara nominovanou LIly Gladstone přináší křehký příběh z rezervace původního amerického obyvatelstva. Řeší rodinná traumata, přetrvávající kolonizační útlak a osobní pochyby. Svůj celovečerní debut režisérka Erica Tremblay vystavěla jako kombinaci poetiky amerického nezávislého filmu a žánrové kinematografie. Akademicky suverénní a staromilský snímek Papežův zákon, který byl tento rok v kinech, se dostává i na VOD, konkrétně KVIFF.TV. Italský matador Marco Bellocchio čerpá ze skutečného případu, kdy papežova církev unesla židovského chlapce. Mapuje společenské změny a ambivalenci obou znepřátelených světů.

Na Amazon Prime pak nově najdete dokumentární portrét legendární zpěvačky Já jsem: Céline Dion. Ten intimní perspektivou zkoumá každodenní život zpěvačky a především boj se zákeřnou nemocí. Vyzdvihuje sílu lidského ducha a především inspirativní hudbu, jež nejen portrétované zpěvačce pomáhá překonat životní propady. National Geographic pod hlavičkou Disney+ uvedlo očekávaný dokument Masakr sekty: Ten den v Jonestownu, odkrývající podrobnosti jednoho z nejstrašnějších masakrů novodobé historie.

Necelé tři měsíce od premiéry na Netflix přichází i temné psychologické drama s kriminální zápletkou Smršť. Snímek žánrového režiséra Petera Bebjaka s Aňou Geislerovou a Tomášem Maštalírem v ústředních rolích manželského páru, vypráví příběh o manželské krizi, do jejíhož rozplétání zasáhne temný a vražedný případ. Vlajkovou lodí tohoto týdne bude pro platformu romantická komedie Rodinná aféra. Herecký trojlístek ve složení Joey King, Zac Efron a Nicole Kidman rozehrává odlehčenou hru, v jejímž centru stojí agentka starající se o manýristického herce. A aby toho nebylo málo, zmíněný macho začne randit s její mámou. Etablovaný tvůrce filmových romancí Richard LaGravenese se k režii vrací po 10 letech.