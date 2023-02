Kolikrát byste si měli obléct pyžamo a další šaty, než je vyperete?

"Když jsem byla mladší, rodiče nám vždycky dávali stejné pyžamo několikrát po sobě, protože nebylo špinavé. A já to tak dělám dál, i když jsem dospělá," řekla. "Chtěla bych vědět, jestli je to v pořádku, nebo jestli bych měla po každé noci hodit pyžamo do špinavého prádla," dodala.

Odpověď - jak u pyžam a nočních košil, tak u jiných oděvů - technicky vzato závisí na osobních aspektech, jako je míra pocení a životní styl, i když u mnoha lidí mohou hrát roli i jiné, abstraktnější faktory, uvádějí odborníci.

Naše názory na hygienu oblečení jsou do značné míry "společenské a kulturní", řekl doktor Anthony Rossi, člen Americké dermatologické akademie. "Lidé mají tendenci se příliš mýt a přehánět to s hygienou, protože zejména v Americe si můžeme dovolit ten luxus neustálého praní a mytí," dodal.

Docentka lékařské mikrobiologie na Westminsterské univerzitě v Londýně Manal Mohammedová soudí, že opakované nošení stejného oblečení, zejména ve dnech následujících po sobě, souvisí s předcházením únavy z rozhodování. Tedy když si každý den oblečeme totéž, nečeká nás každé ráno tolik rozhodování a stresu.

Pokud nevíme, kdy je pravá chvíle vyprat si oblečení, může to mít důsledky na obou stranách spektra. Příliš zřídkavé praní může vést ke kožním problémům nebo infekcím a příliš časté praní může oblečení poškodit. Druhý případ může mít za následek také zbytečné praní a spotřebu zdrojů.

Tady je několik hlavních zásad, které vám pomůžou určit, kdy je možné oděv znovu nosit bez praní a kdy je pravá chvíle, aby letěl do koše na špinavé prádlo.

Neexistuje žádné pevně dané pravidlo, kolikrát můžete oblečení vzít bez praní opakovaně na sebe, ale odborníci tvrdí, že existuje několik druhů oděvů, které by se měly prát po každém použití: spodní prádlo, ponožky, punčocháče, legíny a sportovní oblečení. Tato rada platí také pro jakékoli jiné oblečení se skvrnami, potem, zápachem nebo viditelnou špínou, uvedla Mohammedová.

Zmíněné druhy oblečení nosíme na těch částech těla, kde se vyskytuje spousta přirozených bakterií či kvasinek. Při každodenních činnostech se potíme, což vytváří vlhkost a prostředí, kde se tyto bakterie mohou přemnožit. A to pak může vést k infekcím, plísním a dalším kožním problémům.

Pokud jde o oblečení nošené v tělocvičnách nebo při sportu, může přijít do kontaktu s bakteriemi, jako je Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok).

Někteří lidé nechávají své sportovní oblečení vysušit vzduchem nebo v sušičce, ale tento přístup podle doktora Rossiho situaci jen zhoršuje. "Bakterie se v teple ještě více rozmnoží, protože vzduch ani sušička nejsou dost horké, aby se oblečení sterilizovalo," řekl. Dodal, že na likvidaci bakterií je potřeba mýdlo nebo prací prášek a horká voda.

Důvodem, proč byste neměli nosit více dní po sobě stejné ponožky nebo punčocháče, aniž byste je vyprali, jsou plísňové infekce na chodidlech a prstech u nohou. "Uvnitř našich bot je ideální prostředí na množení plísní," řekl doktor Jeremy Fenton, dermatolog z nemocnice Mount Sinai. "Je tam teplo, vlhko a tma," dodal.

Pokud je o oblečení, které můžete nosit opakovaně, jako jsou pyžama, svrchní oděvy, džíny a podobně, pak platí stejné zásady jako u spodního prádla nebo sportovního oblečení. "Pokud jde o kalhoty a trička, myslím, že záleží na míře pohodlí a na tom, jak moc se během dne potíte," řekl doktor Rossi. "Hodně lidí nosí tílko nebo košilku. V takovém případě je spodní vrstva potřeba vyprat, zatímco vrchní ne," řekl.

Pokud se obvykle před spaním sprchujete, nosíte spodní prádlo a při nošení pyžama se potíte jen málo nebo vůbec, můžete ho nosit týden bez praní, uvádějí odborníci. Pokud však tyto věci neděláte, měli byste ho prát pokaždé.

Svrchní oblečení - jako jsou kabáty nebo bundy - obvykle není třeba prát častěji než jednou za měsíc, protože se nedotýká vaší pokožky, řekl Rossi. Otázka, zda a jak často prát džíny, může být ožehavým tématem, protože mnoho lidí chce zachovat celistvost tkaniny, která je obvykle tužší a odolnější než ostatní. Pokud džíny nejsou propocené, špinavé nebo potřísněné, není je podle Rossiho třeba prát často. "Já osobně džíny neperu," dodal.

Doktorka Mohammedová doporučuje prát džíny jednou za měsíc, ale připouští, že záleží na životním stylu a prostředí. "Kdyby mi někdo řekl, že džíny nosí několik měsíců v kuse a nepere je, a neměl by žádné problémy s pokožkou nebo problémy se zápachem, neviděl bych v tom vůbec žádný problém," řekl doktor Fenton.

Nejdůležitější otázky, které byste si podle odborníků měli klást, když zvažujete, zda si něco můžete znovu obléct bez vyprání, jsou tyto: Páchne to? Mám nějaké kožní onemocnění, například ekzém, vyrážku nebo kožní lézi? Je to viditelně špinavé? Je to propocené? Měl jsem pod tím spodní prádlo? Výsledné odpovědi pak mohou být velmi proměnlivé, dodávají odborníci.