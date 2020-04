Nejabsurdnější hádky. Kvůli čemu se přou páry uzavřené v karanténě?

Na to hledá odpověď nový instagramový účet, na kterém lidé sdílejí nejabsurdnější hádky, které v této době zažívají se svými spolubydlícími. A ukazuje se, že nemoc covid-19 si může vybírat značnou daň na mezilidských vztazích, napsal zpravodajský server news.com.au.

"Třetí den karantény. Můj přítel se na mě naštval, že jsem se napila jeho vody. Byla z toho obrovská hádka a já ho nakonec donutila spát venku v autě," svěřila se jedna z uživatelek.

"Můj přítel mě požádal, ať mu připravím bagel. Řekla jsem mu: 'Ne, já pracuju.' A on se na mě podíval a odpověděl: 'Mně se nezdá, že pracuješ. Vypadá to, že jen koukáš z okna'," popsala problémy s prací z domácnosti další žena.

A jiná se svěřila: "Od vyhlášení karantény jsem si uvědomila, jak je můj přítel vzteklý, když pracuje. Uvědomuje si vůbec, že bouchá do vlastního stolu, vlastní myši a vlastní klávesnice? Ničí náš majetek, ne ten pracovní!"

U některých nucený pobyt doma vytáhl na světlo horší stránky povahy, o kterých sami netušili, že je mají - jako uživatelka, která napsala: "Kvůli svému příteli jsem se začala chovat jako moje urýpaná matka. 'Jonathane, proč jsou na kuchyňské lince drobečky? Jonathane, proč jsou všechny skříňky otevřené? Jonathane, proč je tvoje oblečení na podlaze? Jonathane, zhasni, venku je světlo!'"

Vědci už prokázali souvislost stresu a zvýšené plynatosti, což se projevuje i v této době. "Za posledních pět let jsem nestrávila doma s manželem tolik času jako teď. Přesvědčila jsem sama sebe, že všechny jeho pšouky jsou jen můj vibrující telefon. To je jediný způsob, jak můžeme zůstat spolu," napsala nejmenovaná manželka.

Soužití v izolaci může komplikovat také přítomnost dalších příbuzných - včetně nechvalně proslulých tchyní. "Včera večer jsem udělala chybu a pustila se s manželovou matkou do skládání skládačky. A ona mi řekla: 'Mám tričko, co je mi moc velké, tak jsem si říkala, jestli ho nechceš.' Ne všichni z nás tuhle karanténu přežijí - a ne všechny oběti budou nutně kvůli koronaviru," uvedla další žena.

Instagramový projekt nazvaný "společenské distancování" spustila americká spisovatelka a redaktorka sociálních médií Meg Zukinová, která na twitteru vyzvala uživatele, aby se s ní podělili o své příběhy ze společné karantény. "Nepíšu novou knihu, jen ráda strkám nos do cizích věcí a miluju osobní dramata," uvedla.

