Proč život po pandemii nikdy nebude normální? Expert vysvětlil, jak žijeme

Podle definice je „normální“ dělat nebo myslet jako většina ostatních lidí, tedy taková statistická norma. Je normální být zdravý, ale co čekárna u doktora? Tam je přeci „normální“ být nemocný.

Normální je také to, co přijala za své určitá kultura nebo skupina tzv. normativní norma a kdo jí překročí, může riskovat až vězení. Je normální říkat svůj názor, ale zde opět záleží, jaké normy si společnost přijme za své.

A do třetice je normální to, co funguje, funkční norma, například víme, že funguje výrobek, který jsme si právě koupili v obchodě, ale taky víme, že účel světí prostředky.

Filozof Charles Scott říká, že slovo normální je určitý druh autority, protože nám umožňuje věci rozdělovat a rozlišovat. Nejdřív člověk začne pozorovat a tím si rychle vytvoří žebříček normalit.

Podle BBC například pozoruje, že je většina lidí heterosexuálních, tím je heterosexualita na vrcholu žebříčku a cokoliv co se od toho bude lišit je abnormální.

Ale Scott se ptá, proč si myslíme, že když je něco normální, je to automaticky lepší? Nadváha ve Spojených státech je normální, ale lékaři varují před obezitou a nabádají své pacienty ke zdravému životnímu stylu. Proč je tedy vybízejí k abnormalitě?

O těchto třech definicích normalit mluvíme každý den, když hovoříme o návratu k „normálu“ po zrušení ochranných opatření kvůli viru SARS-CoV-2. Bude vrácení do rutiny stejné jako před vypuknutím pandemie?

Většina z nás se vrátí ke stejné aktivitě jako před vypuknutím, ale že budou změny k lepšímu, které nakonec povedou k lepší ochranně před viry. Takže sice se vrátíme do „normálu“, ale k novému a jinému.

Všichni by se chtěli vrátit tam, kde přestali, než byla vyhlášena celosvětová karanténa, ale vlastně všichni chceme, aby věci byly jinak. Co tedy znamená vrátit se k „normálu“?